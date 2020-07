Scènes de ménages : C’est la FIN pour Audrey Lamy et de Loup-Denis Elion Les vraies raisons du départ dévoilées !

En 2017, Audrey Lamy qui incarnait Marion et Loup-Denis Elion qui jouait Cédric, le couple de jeunes dans « Scènes de ménages » quittait les plateaux de M6. Malgré leur popularité dans ces rôles, les deux amoureux dans la série « Scènes de ménages », ont décidé de quitter le programme après presque dix ans de bons et loyaux services. Aujourd’hui, les acteurs reviennent sur les vraies raisons de leur départ.

Audrey Lamy se concentre désormais au cinéma

Les fans de la première heure de « Scènes de ménages » se souviennent sûrement des personnages de Cédric et Marion, respectivement interprétés par Loup-Denis Elion et Audrey Lamy. Cette dernière, explique la raison de son départ en plein succès : « Loup-Denis et moi avions l’impression d’en avoir fait le tour. Nous avions envie de travailler avec d’autres réalisateurs, de raconter de nouvelles histoires. Et puis, on mûrit ! Nos personnages ne vieillissent pas, mais nous si« .

Voir cette publication sur Instagram On serait pas un peu Rebelles aujourd’hui ! #foncezauciné 🔥 Une publication partagée par Audrey Lamy (@audreylamy) le 24 Mars 2019 à 8 :06 PDT

Un départ qui peut également s’expliquer par le fait de se concentrer plus sur le cinéma. Et il faut dire que depuis la fin de son aventure dans la série phare de M6, la soeur d’Alexandra Lamy fait un carton. En effet, Audrey Lamy a pu enchaîner les tournages et les succès comme dans « Ma reum », « Les Invisibles » et « Nicky Larson et le Parfum de Cupidon » en 2018. En 2019, elle a aussi cartonné dans la comédie d’Allan Mauduit « Rebelles » aux côtés de Cécile de France et Yolande Moreau. Une belle reconversion finalement.

Loup-Denis héros de la série « Réunions » avec Laetitia Millot

Comme pour Audrey Lamy, Loup-Denis a également voulu faire autre chose, histoire de ne pas s’enfermer dans un seul rôle : « Avec Audrey, ça faisait dix ans quasiment qu’on était dessus. On commençait à sentir […] qu’on avait un peu moins d’inspiration sur nos personnages. On s’est dit ‘vaut mieux qu’on arrête avant de se lasser pour ne pas lasser le public' ». Loup-Denis Elion de poursuivre : « On s’est dit aussi que c’est toujours bon pour un artiste de sortir du confort et de prendre des risques. Une série très populaire, ça peut un peu enfermer« .

Ainsi, on a pu le voir jouer dans le téléfilm Meurtres à Lille sur France 3 notamment, mais également dans celle de Pour Sarah sur TF1. Récemment, son public a pu le retrouver pour la première fois dans un premier rôle récurrent dans une série télévisée, intitulée Réunions où il donne la réplique à Laetitia Millot : « Je me suis beaucoup entraîné pour ce rôle. J’ai fait du sport, j’ai dû perdre beaucoup de poids pour avoir une apparence différente ».

Mais la volonté de se débarrasser du rôle de Cédric l’a poussé à partir, pas question d’oublier la belle Audrey Lamy pour autant : « Il y a quelques jours, elle m’a envoyé un message pour me souhaiter bon anniversaire. Elle m’invite à ses avant-premières, nous échangeons par textos. Je n’oublierai jamais notre complicité. Nous étions comme frère et sœur, branchés sur le même secteur. On s’éclatait vraiment ensemble » a-t-il déclaré. Comme quoi, être ensemble pendant plus de dix ans aide à garder une belle complicité.