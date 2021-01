Scènes de ménages (M6): tout sur le nouveau couple qui arrive dans la série!

Pour 2021, la série Scènes de Ménages a concocté de nombreux changements. D’abord Raymond et Huguette vont cohabiter avec une nouvelle coloc survoltée. On imagine déjà les dégâts ! Et puis, M6 vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau couple au cours de l’année. Retour sur cette information croustillante !

Scènes de Ménages, c’est la mini-série successful de M6 ! Lancée en 2009, elle rassemble chaque soir plus de 4 millions de téléspectateurs. Tout le monde raffolent des coups de gueule de ces couples franchouillards. Au sein de la rédaction de LDpeople, on a notre petite préférence pour Raymond et Huguette. Ce couple octogénaire n’a pas son pareil pour se moquer de leurs voisins avec cynisme. Mais ils sont tellement attachés l’un à l’autre qu’ils en deviennent attachants ! Tout le concept de la série repose sur ces prises de bec au quotidien au sein des couples. Et franchement, traitées avec humour, ces engueulades font du bien à voir !

Source : Instagram @scenes_de_menages

“ On veut compléter cette représentation des socio-types.”

En l’espace d’une décennie, les téléspectateurs ont ainsi vu de nouveaux couples arriver, et d’anciens partir. Les trois couples initiaux étaient Raymond et Huguette, José et Liliane et Marion et Cédric. Ils ont accueilli rapidement Emma et Fabien ainsi que Camille et Philippe. Mais les comédiens Loup-Denis Elion (Cédric) et Audrey Lamy (Marion) ont dû quitter la série. Les auteurs ont alors imaginé Leslie et Léo. A chaque fois, l’équilibre semblait se faire avec cinq couples ! Une fois n’est pas coutume : en 2021, Scènes de Ménages en aura 6 !

Alain Kappauf s’est récemment confié à Eva Roque dans le podcast d’Europe 1 “Serieland”. Producteur de la série, il explique qu’”au départ, Scènes de ménages avait un ADN assez restreint, sur trois générations. Aujourd’hui, les générations se sont un peu étendues, et avec elles la photographie de la société française. On veut compléter cette représentation des socio-types.”

Faire du conflit le cœur de la série

Alain Kappauf a ainsi confirmé que ce nouveau duo n’en remplacerait pas un autre. En revanche, il n’a donné aucun détail sur leur profil sociologique. A la question de mieux représenter l’homosexualité, la diversité ou le handicap, il a répondu ne pas vouloir “être prisonnier de cela“.

Source : Instagram @scenes_de_menages

Et de préciser : “Pour nous, le propos de départ, c’est le conflit dans le couple. C’est vraiment le ressort de la série.” Une meilleure représentation n’empêcherait pourtant pas de continuer d’explorer le conflit dans le couple… Pour sa part, Mathieu Laurentin, directeur artistique de Scènes de ménages, avait accordé une interview à Télé-Loisirs en septembre 2020. Ce dernier avait alors précisé travailler “en permanence sur des possibilités de nouveau couple”. D’après Télé-Loisirs, ce 6eme couple ne débarquerait pas avant la rentrée prochaine. Il ferait donc son entrée à l’occasion du lancement de la 13ème saison, en septembre 2021. Pour les plus grands fans de la mini-série, il faudra donc s’armer de patience. Allez, courage !