Scènes de ménages « M6 » tout va très mal pour notre série culte !

« Scènes de ménages » sur M6, il semblerait que la série connaisse de grosses difficultés. Après plus de 10 saisons de diffusions ininterrompues, programmées en début de soirée, » Scènes de ménages » serait sur le point de connaître un gros changement qui soulève pas mal de questions.

Alors que M6 a changé sa grille de programmes en diffusant la course hippique » Le Grand Prix de Diane » ce dimanche 5 juillet, la série » Scènes de ménages » a été déprogrammée de ses horaires habituels. Alors que cet événement a connu une audience de 420 000 téléspectateurs, c’est un nouveau coup dur pour la série comique. Depuis plusieurs mois, la direction de M6 est très attentive aux chiffres d’audience du programme emblématique de la chaîne, représenté par les couples célèbres dont les téléspectateurs peuvent vivre les aventures, depuis près de 10 ans. Lors des dernières diffusions, c’était seulement 3,2 % des 4 ans et plus, qui avait suivi le programme alors que le samedi, ces chiffres tournent plus souvent autour des 15 %. Ce ne sont donc que 317 000 personnes qui suivaient » Scènes de ménages » lors de sa dernière diffusion.

Alors que dans la même tranche horaire de 15 h 45 à 17 h 30, » Maison à vendre » avait été suivi par plus de 1 million de personnes, la chaîne de télévision M6 aurait décidé de complètement remanier sa grille des programmes, et de revoir ses choix pour cet été et pour la rentrée. La série » Scènes de ménages » a clôturé sa saison 2020 ce vendredi 26 juin, et elle sera donc remplacée cet été par un autre programme « En famille » qui diffusera ses nouveaux épisodes durant les mois de juillet et août.

Néanmoins, la chaîne privée, a décidé de programmer tous les jours après 12 h 45, une rediffusion d’anciens épisodes de » Scènes de ménages » où les téléspectateurs pourront retrouver le célèbre couple Huguette et Raymond, ou encore Liliane et José. Durant le week-end, ce sera un créneau horaire qui s’étalera de 13 h 25 jusqu’à 15 h, et qui verra repasser les anciens épisodes de la série dont certains se demandent, si elle survivra à ces chiffres d’audience qui inquiètent la direction de la chaîne.

Diffusée depuis novembre 2009 sur M6, cette série qui met en scène plusieurs couples d’âges différents, connaît un véritable succès depuis plus de 10 ans. Avec comme acteurs principaux Gérard Hernandez, Marion Game, Frédéric Bouraly, Valérie Karsenti ou encore David Mora et Elisabeth Blateau, le programme a fait les belles années de M6 durant de nombreuses saisons, mais aujourd’hui il semblerait bien que le programme commence peu à peu à s’essouffler et qu’il faudrait à M6, imaginer comment relancer la machine.

Mais il pourrait aussi s’agir d’un événement passager, car durant toute sa carrière, la série a connu des hauts et des bas. Elle a notamment atteint à de nombreuses reprises des audiences extraordinaires jusqu’à très récemment. Durant le mois de mars, alors que le confinement dû à la pandémie de covid-19 venait de commencer, » Scènes de ménages « , s’était même offert le privilège, d’atteindre 4 millions de téléspectateurs, avec 13,2 % de parts de marché, en battant France 3, qui elle de son côté, diffusait le célèbre feuilleton qui se déroule à Marseille, » Plus belle la vie « , lors de la même soirée.

Librement adaptée d’un programme en langue espagnole par le producteur, scénariste et réalisateur Alain kappauf, à qui on doit également d’autres séries à succès comme » Caméra Café « , » Kaamelott « , » Commissariat central « , et » En famille « , la série » Scènes de ménages » a cartonné durant près de 10 ans, et aujourd’hui on attend donc avec impatience de savoir ce que M6 décidera pour la suite de l’aventure.

Mais si les téléspectateurs raffolent des histoires de couple de Huguette et Raymond, ils devront bientôt peut-être s’en passer, en tout cas pour les diffusions de début de soirée. Si la chaîne a décidé de maintenir » Scènes de ménages » à l’écran, la série sera néanmoins remplacée par » En famille » tous les soirs sur la chaîne. Il semblerait donc qu’il ne s’agisse pas d’un adieu, mais bien d’une tentative de voir si la nouvelle série créée par Alain kappauf pourrait connaître le même succès que sa série sœur.

Depuis le 27 juin, ce sont donc des épisodes de » En famille » que les téléspectateurs auront l’occasion de voir sur M6, et depuis le 29 juin, les fans du programme peuvent même découvrir des épisodes inédits. Une concurrence qui permettra peut-être aux scénaristes et aux réalisateurs de » Scènes de ménages « , d’imaginer comment se renouveler, pour ne pas se faire manger par d’autres programmations. Mais néanmoins, il ne faudrait pas qu’ils s’écartent trop du concept original, tant les fans de l’émission sont attachés aux personnages de la série auxquels ils se sont identifiés fortement.

Véritable couple emblématique du paysage audiovisuel français, Raymond et Huguette sont devenus en une décennie, les grands-parents de substitution de beaucoup de fans de » Scènes de ménages « . De saison en saison, les téléspectateurs aiment découvrir l’évolution des personnages, mais aussi redécouvrir dans chacun des nouveaux scénarios que finalement, ils n’ont pas changé et ne changeront jamais. Ressort qu’utilisent énormément de productions, pour fidéliser des téléspectateurs qui au cours du temps s’attachent à des personnages, en les identifiant quasiment comme des proches, donc ils attendent avec impatience de savoir comment ils se comporteront et quelles aventures ils vivront lors des prochaines diffusions. Avec cette semi-mise à l’écart, M6 prend un risque, mais a décidé de le minimiser en ne supprimant pas totalement le programme. En changeant radicalement ses horaires de diffusion, cela pourrait néanmoins ressembler à une mise au placard.

Décision à caractère passager ou une véritable volonté de la direction de M6 de se renouveler, il faudra attendre de connaître la grille des programmes de la prochaine rentrée pour savoir quelle est réellement la tendance. La question reste ouverte pour découvrir le sort réservé à » Scènes de ménages » et connaître enfin son avenir sur M6, ou pourquoi pas sur une autre chaîne. En attendant l’issue réservée à ce programme phare de M6, les fans et les téléspectateurs pourront se consoler tout l’été, en revisionnant chaque jour, d’anciens épisodes des aventures des couples les plus drôles et les plus insolents des séries humoristiques françaises.