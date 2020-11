Scènes de ménages: Que mangent réellement les acteurs de la série? quiches, vin, blanquette…

Scènes de ménages présente des sketchs concernant des couples de diverses générations, pris sur le vif dans leurs vies quotidiennes. Forcément, certaines des scènes sont alors des moments de repas. Les comédiens de Scènes de ménages sont donc parfois en train de manger pendant qu’ils jouent leurs scènes. Et comme chacun sait, il faut souvent plusieurs prises avant d’avoir la bonne dans la boîte. Alors, les fans de Scènes de ménages se demandent à juste titre ce que mangent vraiment les acteurs. S’agit-il de réels plats préparés par la production ?

Scènes de ménages pousse le réel à son paroxysme dans les accessoires et les décors

C’est la magazine Télé-Loisirs qui mène alors l’enquête pour répondre aux fans de Scènes de ménages. L’occasion d’apprendre aussi que tous les couples représentés dans la mini-série de M6 sont de fins gourmets. En effet, d’après les journalistes, suite à leur échange avec Mathieu Laurentin, producteur exécutif de Scènes de ménages, tout est fait pour contenter les papilles délicates des comédiens. Il raconte ainsi que des accessoiristes sont spécialement en charge de faire les courses et de cuisiner les plats des scènes tous les jours. Pour le confort des acteurs, les plats changent et s’adaptent pour proposer des menus équilibrés et variés.

Les plats des comédiens sont travaillés par des mains expertes

Il faut en effet savoir que ce n’est pas toujours le cas sur les plateaux de tournage. Parfois, la production se contente de faire en sorte que les plats visibles à l’écran aient l’air réels et appétissants sans penser aux papilles des comédiens. Dans Scènes de ménages, ce sont donc de sacrés chanceux. Non seulement les plats sont réels et cuisinés avec attention, mais en plus ils ont du goût et une attention particulière est portée à la bonne hygiène alimentaire des comédiens. Des produits de qualités sont privilégiés par les accessoiristes en charge des repas.

Enfin, un autre paramètre rentre en compte pour la préparation des repas des acteurs de Scènes de ménages. Il s’agit de fair en sorte qu’ils correspondent aux personnages. En effet, les couples sont bien différents les uns des autres. Et pour coller au mieux à la réalité de ce qu’est la vie qu’ils projettent sur les écrans de nos salons, il convient de faire comme si cela pourrait être les personnages eux-mêmes qui les aient préparé. Pour Huguette et Raymond, les doyens de Scènes de ménages ce sont alors des repas français traditionnels qui sont privilégiés. Alors que pour Camille et Philippe, ce seront des plats plus raffinés car l’une est végétarienne et l’autre est un bon vivant.

Les boissons aussi rentrent dans ce protocole

Les plus curieux d’entre nous se demanderont alors si les boissons présentes dans les scènes sont aussi réelles que les plats. Et bien pas toujours. Car lorsque les comédiens de Scènes de ménages boivent de l’alcool dans une scène, ce n’est évidemment pas alcoolisé dans la réalité. Et heureusement ! Sinon, à refaire la même scènes dix fois d’affilés, nos comédiens favoris ne tiendraient plus debout. Cependant, le choix des boissons suit bien le même principe que les plats. Les caractères des personnages se reflètent donc jusque dans les choix de leurs breuvages.