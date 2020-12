Scènes de ménages : quels sont les vrais conjoints des comédiens de la série ?

Depuis l’année 2009, le public est de plus en plus important à regarder les tribulations des couples du programme court diffusé sur la chaîne M6 : “Scènes de ménages“. LdPeople vous dévoile les conjoints des différents comédiens qui jouent dans cette série qui cartonne.

Depuis plus d’une décennie, le programme court Scène de ménages enregistre de très belles audiences sur la chaîne M6. Tous les soir, les téléspectateurs et les téléspectatrices suivent leurs couples fétiches. Si le couple Marion et Cédric ne fait plus partie de la série depuis la 10e saison, d’autres protagonistes ont apparu comme Léo et Lesli qui sont d’ailleurs très appréciés du public. Pour les scénaristes, il est important que le programme puisse se renouveler régulièrement.

Une vraie complicité entre les acteurs et actrices de la série

Plusieurs comédiens sont vraiment très complices à l’écran, ce qui fait que le public se pose des questions et imagine que certains couples dans la série le sont aussi dans la vie. Questionnés par le très bon site Purebreak en 2018, Anne-Elisabeth Blateau et David Mora, qui jouent les personnages de Emma et Fabien, ont eu l’occasion d’évoquer le sujet en détail à l’occasion de cette interview exceptionnelle. « Tous les couples de Scènes de ménages, on est amis. Il n’y a eu aucune histoire dans aucun couple de Scènes de ménages », avait précisé la comédienne l’actrice et d’enchaîner : « On se fait des petites soirées théâtre. Ça fait huit ans qu’on travaille ensemble. David connaît vraiment toute ma vie, il a tout vécu au jour le jour. On part même ensemble en vacances le 27 décembre. On n’est pas ensemble mais ça y ressemble ».

Scènes de ménages : Un coup de foudre…amical entre deux comédiens

A noter que l’acteur Vinnie Dargaud, qui joue le rôle de Léo avait fait quelques révélations sur sa partenaire Claire Chust à l’occasion d’une interview accordée à TV Mag : « Claire et moi, c’est un véritable coup de foudre. Je l’avais vue dans un film d’Éric Judor, Problemos, et je l’avais adorée. Elle était vraiment très belle et très drôle. Du coup, lorsque l’on m’a proposé de jouer le nouveau couple de Scènes de ménages à ses côtés, j’ai trouvé ça incroyable”, avait-il souligné et de précisé qu’ils n’étaient pas en couple dans la vraie vie : “Aujourd’hui, elle est devenue une amie proche. On s’entend vraiment très bien”.

C’est vrai que sur les plateaux de tournage de série ou au cinéma, ce genre d’histoire peut arriver. En effet, il y a une grande proximité. Comme on le voit des histoires d’amitié peuvent naître, voire des histoires d’amour mais ce n’est pas le cas dans cette série ou alors l’information reste secrète. Quoiqu’il en soit, M6 est très satisfaite de cette série car le programme continue. Les dirigeants de la chaîne regarde avant tout les audiences. En effet, c’est qui génère les revenus publicitaires et c’est crucial pour l’entreprise.