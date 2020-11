Scènes de ménages: Surprise incroyable de José et sa femme Liliane pour les 11 ans de la série télévisée !

Ce lundi 09 novembre, la série Scènes de ménages célébrait ses 11 ans, 11 années que ce programme régale les français devant leur petit écran, au quotidien. Pour marquer le coup les personnages de José et Liliane ont offert un cadeau très spécial.

L’aventure n’est vraiment pas sur le point de s’arrêter avec ses personnages et couples phares, et déjantés : Raymond et Huguette, José et Liliane, Fabien et Emma, Camille et Philippe ou encore Leslie et Léo, qui ont récemment intégré la série scènes de ménages, on ne s’ennuie jamais dans Scènes de Ménages .

Ce 9 novembre, un sketch de José et Liliane dans Scènes de Ménages fût proposé pour cet anniversaire très spécial, le maire a alors fait un étonnant cadeau à sa femme.

Les deux quinquagénaires assez mal assortis sont éperdument amoureux l’un de l’autre.

Leur rencontre a d’ailleurs été quelques peu originale :

José joué par Frédéric Bouraly , comme on le connaît, a été très maladroit, comme très souvent mais Liliane jouée par Valérie Karsenti a su se laisser charmer.

Tournage sur @scenesdemenage avec le formidable François Feroletto… Le vrai mari de Valérie ! Une bouffée d’air frais en ces temps obscurs. Quel plaisir ! @fredericbouraly @valeriekarsenti @françoisferoletto@scenesdemenage pic.twitter.com/3ODEtlNutF — Frédéric Bouraly (@fredericbouraly) November 3, 2020

Et afin de séduire Liliane, José n’a pas hésité à se faire passer pour ce qu’il n’est pas … et cela n’a pas perturbé Liliane puisque aujourd’hui elle persiste à être sa femme. Lui offrir un présent pour son anniversaire est donc tout à fait ordinaire ! Et José a tout bonnement offre un magnifique collier à Liliane. scènes de ménages

La quinquagénaire emplie de peine et de déception, n’est pas parvenue à lui dissimuler son sentiment : « Eh oui, elle a beaucoup de goût Brigitte » !

Et de poursuivre « Depuis que c’est ta secrétaire qui choisi mes cadeaux, c’est toujours parfait.« , lui lance-t-elle alors. Et le maire de surenchérir : “Eh oui, elle a beaucoup de goût Brigitte” .

Cette dernière semble regretter le temps où il lui offrait des cadeaux un peu plus originaux.

Mais José connaît bien sa Lili et visiblement, il lui a réservé un cadeau bien particulier …

Et pour l’occasion Frédéric Bouraly et Valérie Karsenti, actuellement en tournage, ont tourné les scènes avec un invité très très spécial Scènes de Ménages.

Le public n’imagine d’ailleurs pas Liliane sans son José dans la vie. Mais il y a peu c’est François Feroleto, le vrai mari de Valérie Karsenti qui a joué dans la mythique série scènes de ménages, comme le révèle Frédéric Bouraly sur Twitter.

Il avait déjà joué dans la série de M6, lui même comédien et il incarnait le prof de chinois de José et Liliane.

De son côté, Valérie Karsenti côtoie aussi régulièrement la vraie femme de Frédéric Bouraly, qui est costumière de profession, elles ont même collaboré pour la série scènes de ménages de M6 La Faute, et s’entendent plutôt bien.