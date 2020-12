Scènes de ménages: un second enfant pour Emma et Fabien? M6 cartonne et triomphe!

Avec la période confinement que vivent actuellement les Français, le programme court “Scènes de ménages” diffusé sur M6 a vu ses audiences grimper et atteindre des niveaux records depuis la création de la série. Dans l’un des épisodes Emma a réalisé une belle blague à Fabien.

Il y a quelques semaines, le programme Scènes de ménages a fêté ses 11 ans d’existence sur la chaîne. Au fil du temps, les personnages ont évolué et vieilli. Depuis toutes ces années, les succès est vraiment au rendez-vous et la chaîne M6 est ravi de ce succès dans la durée. C’est une belle longévité pour un tel programme. Le public ne semble pas se lasser.

Scènes de ménages: Des audiences exceptionnelles

Du 23 au 27 novembre, les séquences inédites ont donné l’occasion au programme de signer la deuxième semaine la plus forte en termes d’audiences de ces 7 dernières années avec une moyenne de 4.48 millions de téléspectateurs et 16 % d’entre eux devant poste. Une vraie prouesse ! Auprès des ménagères de moins de 50 ans qui font les courses pour le foyer et qui constituent une cible stratégique, le programme de M6 a décroché une part de marché de 20%, ainsi que 19% des téléspectateurs de moins de 50 ans. M6 a réalisé des scores supérieurs aux épisodes de la série Un si grand soleil qui eux, ont réunis 4.07 millions d’individus et 15.4% d’entre eux devant la télévision.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par page fan de SDM❤️ (@scene_de_menage_fan_)

Quand Emma fait une blague à Fabien

Durant les week-end, les afficionados de la série peuvent voir différents épisodes en rediffusion. Le 29 novembre dernier, Scènes de ménages était diffusé de 13h25 à 14h05. Parmi les séquences proposées, Emma a fait croire à Fabien qu’elle souhaitait faire « un deuxième… » sans terminer sa phrase, évoquant aussi son nouveau poste de directrice. Tandis que le papa de Chloé a tout de suite cru à un enfant, Emma a rigolé de cette confusion en précisant qu’elle parlait d’un deuxième niveau pour leur maison parce qu’elle bénéficie d’un rabais de 30% sur les matériaux de construction. Du côté des seniors, Raymond a conçu une caméra discrète pour vérifier l’avancée des travaux dans sa salle de bains.

M6 fait de la résistance le samedi

Ce programme du 29 novembre a réjoui 1.28 million de fans et 7.2% des téléspectateurs âgés d’au moins 4 ans. Le samedi, de 13h25 à 14h25, les personnages avaient proposé leurs aventures devant 1.29 million de téléspectateurs (8.9%). Il faut savoir que tous ces chiffres sont fournis par l’institut Médiamétrie qui est une référence en la matière. Ces chiffres sont issus d’un panel représentatif de téléspectateurs qui indique quel programme il regarde tout au long de la journée. A partir de ces chiffres, Médiamétrie tire des conséquences. Les chiffres sont attendus impatiemment chaque jour par les patrons de chaîne. En effet, de ces chiffres dépendent les revenus publicitaires. Un programme qui fonctionne bien génère donc de gros revenus.