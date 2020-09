Scènes de ménages: Vinnie Dargaud (Léo) dévoile des choses sur Loup-Denis Elion, Claire Chust (Leslie) a très peur !

10 ans déjà que les fans de Scènes de ménages se régalent des histoires pleines d’humour et de bonne humeur des célèbres duos.

Depuis 2009, la série librement adaptée par Alain Kappauf rencontre un énorme succès auprès du public véritablement devenu addict des aventures de ces nombreux personnages. On pense en premier à Raymond et Huguette, ce couple d’octogénaires dont on peut suivre la vie avec toujours une bonne dose d’humour et de situations décalées. Il y a également José et Liliane, présents depuis la première saison, qui mariés depuis plusieurs décennies, ravissent les téléspectateurs par leur petit travers de la vie quotidienne. Il y a bien évidemment également Fabien et Emma, le professeur agrégé d’histoire et de géographie, et la vendeuse chez Bricoflex dont les différences de caractère créent les situations les plus drôles et des quiproquos devenus mémorables. On peut rajouter Camille et Philippe qui, avec leur différence d’âge de plus de 30 ans, nous font vivre le quotidien du pharmacien très aisé et de sa jeune compagne, prof de yoga. Aujourd’hui disparu des écrans, il y avait également Marion et Cédric, interprétés par Audrey Lamy et Loup-Denis Elion dont le binôme a récemment quitté la célèbre émission.

Aujourd’hui, c’est au plus jeune des couples de la série que nous nous intéressons, Léo et Leslie, le dernier en date de la série. Les deux interprètes des rôles Léo (Vinnie Dargaud) et Leslie (Claire Chust) ont récemment donné une interview dans laquelle les fans du programme pouvaient les découvrir plus en profondeur. Les deux acteurs avait été interrogés par Télé-Loisirs, comme l’avaient été auparavant Grégoire Bonnet et Amélie Etasse, les interprètes de Philippe et Camille.

Scènes de ménages

Deux jeunes gens devenus véritablement indéboulonnables dans Scènes de ménages, et auxquels les téléspectateurs se sont réellement attachés. Deux visages qui n’étaient pas tout à fait inconnus dans le monde du cinéma et de la télévision avec chacun déjà un joli parcours à leur actif. On avait d’ailleurs pu voir Claire Chust dans un film de Jean-Pierre Jeunet sur Netflix, Big Bug, un long-métrage de science-fiction. Les spectateurs pouvaient également la découvrir au cinéma dans la comédie Damien veut changer le monde avec Franck Gastambide, ou encore dans On va manquer ! de Sabrina Ouazani et dans Problemo d’Éric Judor. Vinnie Dargaud, de son vrai nom Kevin Dargaud, a lui été aperçu dans la série humoristique Commissariat central puis dans Clem en 2018 et en 2019. Issu du Cours Florent, ce talentueux comédien a également participé à un long-métrage, réalisé par l’humoriste Michèle Laroque, Chacun chez soi, sorti sur les écrans en 2019. Un autre rôle important de sa jeune carrière aura été, au théâtre, l’interprétation de Jack l’éventreur, dans une pièce de Mathias Malzieu :La mécanique du cœur.

Lors d’interviews, les deux comédiens se montrent également toujours d’une grande complicité. Et au jeu des questions-réponses concernant leur partenaire, de toute évidence, les deux jeunes gens se connaissent très bien. Une séquence vidéo dans laquelle ils se livrent sur leurs petits travers et sur leurs habitudes. Alors que selon son partenaire de jeu, la jeune comédienne a l’habitude de faire des grimaces lorsqu’elle est penchée sur son téléphone, Claire Chust a pu remarquer que Vinnie Dargaud tire de manière compulsive sur sa cigarette électronique. Un couple à l’écran qui se connaît jusque dans les moindres petits détails à force d’observer l’autre durant de longues heures.

Lors de cet entretien, l’interprète de Léo faisait une révélation sur Loup-Denis Elion que le comédien connaît très bien. Un acteur né d’une mère française et d’un père congolais, également devenu célèbre grâce à Scènes de ménages, dans un duo explosif formé avec Audrey Lamy. Tous deux ont enchanté le public durant plusieurs années. Fan de musique et de rap en particulier, Vinnie faisait une révélation sur son ami qui a aujourd’hui quitté la série. Une anecdote sur le comédien de 41 ans qui a interprété, durant 9 ans, le rôle de Cédric aux côtés de la sœur d’Alexandra Lamy.

L’homme né en 1979 est en fait le frère du chanteur et rappeur Sly Johnson, un ancien membre du groupe Saian Supa Crew. Une formation, issue d’un collectif hip-hop français originaire de la banlieue parisienne, composée de plusieurs groupes comme Explicit Samouraï, OFX et Simple Spirit. L’un des premiers groupes de rap français s’inspirant des rythmes du reggae, du zouk ou encore de la bossa-nova. Née en 1998, la formation rencontrera son premier réel succès avec Angela, l’un des tubes de l’année 2000. Actif jusqu’en 2007, la formation se sépare au grand regret de ses fans.

Une anecdote pour l’interprète de Léo, confiée dans l’une de ses dernières interviews, dans laquelle le comédien revenait sur sa passion pour la musique. Un artiste complet, également grand sportif, qui se réjouit de ce succès qu’il connaît aujourd’hui dans Scènes de ménages. Bien aidé par sa partenaire Claire Chust, le duo a pourtant eu beaucoup de mal à s’imposer au départ. Certains fans de l’émission n’avaient pas tout de suite été conquis par les deux jeunes gens.

Mais les deux acteurs se réjouissent d’avoir la chance de participer à une des séries les plus populaires en France. ” On a été vraiment bien accueilli par l’équipe. C’est une grande famille “ révèle l’acteur en confirmant la bonne ambiance sur les plateaux : “ On commence à prendre nos marques, on est vraiment à l’aise “. Pour Vinnie Dargaud, les critiques émises au début de leur passage n’ont pas été faciles à vivre “ Je suis quelqu’un de sensible, alors au départ, j’ai évité de regarder pour me préserver. Claire, en revanche, est allée voir et ça a été déstabilisant “.

Aujourd’hui, il assure aller voir les réseaux sociaux ensemble afin de découvrir les dernières remarques ou critiques des internautes à leur sujet : ” Depuis, on y va ensemble. Plus c’est méchant, plus on rigole “.

Une complicité entre les deux artistes qui avait fait courir les plus folles rumeurs sur une éventuelle liaison. Mais comme l’assure Vinnie Dargaud, il s’agit d’une relation de travail, mais aussi d’amitié : ” Aujourd’hui, elle est devenue une amie proche. On s’entend vraiment très bien “.