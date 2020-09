Schumacher: retrouvez le au volant de la Ferrari F2004 (sublime)

Mick Schumacher participe à un événement très important ce dimanche 13 septembre. Le pilote de Formule 1 sera au volant de la fameuse Ferrari F2004 qui n’est autre que le véhicule que conduisait son père Michael Schumacher.

Mick Schumacher n’a que 21 ans et pourtant, le jeune pilote allemand a tout d’un champion. Il conduit ce dimanche sur le circuit du Mugello la célèbre Ferrari F2004 mais ce n’est pas la première fois qu’il se retrouve au volant d’un modèle conduit par son ascendant et septuple champion du monde. En 2019 en effet, on pouvait déjà admirer le jeune sportif dans l’habitable de la même monoplace rouge.

De la Ferrari F2004 à la Benetton B194, les victoires inoubliables de Michael Schumacher

Et si la Ferrari F2004 est si célèbre, c’est qu’elle a fait la gloire de Michael Schumacher. Grâce à elle, il a en effet remporté 15 Grand Prix sur 18 en 2004. Et ensuite, à son tour, le pilot Rubens Barrichello a également collectionné des victoires à Hockenheim. Deux ans auparavant, en 2017 à Spa-Francorchamps, Mick avait également tenu à rendre hommage à son papa en pilotant la Benetton B194. C’est avec cet engin que Michael Schumacher avait obtenu le titre de champion, en 1994. Que de souvenirs intenses pour les fans de Formule 1.

Par ailleurs, ce dimanche 13 septembre 2020 n’est pas un jour de circuit comme les autres. C’est tout simplement la 1000ème course en F1 de la Scuderia Ferrari qui aura lieu sur le parcours de Toscane. Quelques heures plus tard aura lieu le Grand Prix de Toscane. Ferrari a voulu célébrer en grandes pompes cet anniversaire et a réalisé une livrée plus foncée, en clin d’œil aux légendaires 125S en F1.

Michael Schumacher toujours pas remis de son terrible accident

Si Mick Schumacher suit les traces de son père, ce dernier souffre encore énormément, toujours très handicapé par son terrible accident de ski qui a eu lieu il y a 6 ans déjà. En début d’année, le neurochirurgien Nicola Acciari avait reconnu en effet que son état de santé s’est vraiment détérioré depuis son accident. “Nous devons nous représenter désormais une personne bien différente que celui dont on se souvient, avec un organisme vraiment détérioré tant au niveau des muscles que du squelette. Cela est dû au coma, et notamment au niveau du cerveau.” a ainsi expliqué le médecin.

En 2014, Michael Schumacher a eu un terrible accident de ski qui aurait pu lui être fatal. Lors une chute très violente, sa tête s’est fracassée sur une pierre etles médecins l’ont placé dans le coma pendant plus de 6 mois. C’est à Grenoble que des spécialistes l’ont soigné puis l’ont opéré à deux reprises avant de le transférer à l’hôpital de Lausanne, en Suisse, où Michael Schumacher a pu commencer sa rééducation. L’hommage que prépare aujourd’hui Mick Schumacher pour son père sera donc très chargé en émotions.

Alix Brun