Scoop! Danse avec les stars: TF1 prépare le retour d’un ancien juré dans la saison 11!

Les fans de Danse avec les stars trépignent d’impatience. Et pourtant, la onzième saison ne devrait pas voir le jour avant septembre prochain. En attendant, TF1 ne perd pas de temps. La chaîne travaille déjà sur le casting du jury. D’après le magazine Voici, un juré emblématique devrait rejoindre l’équipe. On vous dit tout !

Pour Danse avec les stars, l’heure n’est toujours pas aux réjouissances. La onzième saison est en effet toujours en stand-by. En effet, la crise sanitaire ne permet pas l’enregistrement de l’émission dans des conditions optimales. Difficile en effet de respecter les mesures de sécurité et de distanciation sociale en dansant le tango, le rumba ou encore le cha-cha-cha ! Alors que la France met en place la vaccination pour tous les Français d’ici cet été, l’apparition de variants aux Covid-19 plonge à nouveau le monde dans l’incertitude.

Bybye Jean-Marc Généreux !

Pour TF1, l’émission animée par Camille Combal ne sera pas de retour avant septembre 2021. En attendant, la production avance sur la préparation du programme. Le casting de cette prochaine édition s’annonce d’ores et déjà incroyable. La chaîne a dû s’adapter à quelques remaniements. Il faut dire que Jean-Marc Généreux a préféré s’éclipser. Il avait pourtant participé à toutes les saisons depuis le début. Mais il quitte TF1 pour France où il sera désormais aux manettes de sa propre émission.

Quant à Chris Marques, Shy’m et Patrick Dupond, que les téléspectateurs se rassurent. Les trois compères devraient toujours figurer parmi les jurés. Au sein de la rédaction de LDpeople, on se réjouit de les voir rester ! Il va donc falloir trouver un quatrième juré. Et d’après Voici, il s’agirait de M. Pokora ! Ce sont les fans du chanteur qui devraient sauter de joie. M. Pokora avait remporté la saison 1 de Danse avec les Stars. Il était ensuite passé du côté du jury lors de la cinquième saison, en 2014.

“Ça y est, j’ai assez donné là.”

Mais cette nouvelle en a surpris plus d’un. En effet, la dernière fois qu’il s’était prononcé sur la question, M. Pokora refusait d’endosser à nouveau le rôle de juré. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il était plutôt catégorique ! « Non, non… Ça y est, j’ai assez donné là », s’était-il en effet exclamé au micro de RTL en septembre dernier. Et de se justifier : « Je préfère faire le show que de le juger, donc c’était un peu frustrant pour moi de voir toutes ces magnifiques prestations, et d’être là sur mon bureau et de pas participer au show ! », avait-il poursuivi. D’après lui, c’est également « compliqué de noter les prestations ». Apparemment, le compagnon de Christina Milian a changé son fusil d’épaule. Et personne ne va se plaindre. Au contraire !