Secret de tournage: Nagui, cette somme colossale dépensée par tournage, de plus il est soutenu par des figurants

On ne refuse rien aux vedettes. Et sur France 2, Nagui fait figure d’animateur star. Alors, quand ce dernier a besoin d’un public bien fourni sur son plateau, la production a mis la main à la poche. Retour sur les dernières révélations du quotidien Le Parisien.

Ce dimanche 15 novembre, Le Parisien a dévoilé les coulisses de l’émission de divertissement “Tout le monde veut prendre sa place ” nagui “”. En ces temps de crise sanitaire, la production de France 2 a du mal à faire venir du public dans les gradins. Or un plateau de télévision vide attire moins les téléspectateurs. Et surtout, il y a tout de suite moins d’ambiance.

La chaîne du service public n’est pas la seule à se confronter à ce problème. De nombreux producteurs de programmes télévisés cherchent des parades pour rendre leurs plateaux attirants. Outre de beaux décors et des projecteurs très lumineux, ils doivent réussir à mettre l’ambiance. Car les téléspectateurs ont envie de passer un bon moment.

Des figurants payés pour mettre l’ambiance sur le plateau

Sans véritable public, il faut donc trouver d’autres options. Et le plus simple consiste à recruter des figurants. En plus, l’avantage, c’est que les figurants sont payés et qu’ils vont donc rigoler très fort à chaque blague. “Niveau ambiance sonore, un figurant fait autant de bruit que dix personnes lambda“, explique ainsi Diana, responsable du public de plusieurs émissions via l’agence La nouvelle image.

Les journalistes du Parisien révèlent que les producteurs contournent les règles du confinement en embauchant des figurants pour remplacer le public volontaire. Mais Nagui faisait déjà appel à ces professionnels pour ses émissions. Une personne sur dix dans son public jouait ainsi à Monsieur et Madame Tout Le Monde. Sauf que désormais, les producteurs sont passés à 100% du public. “On en a engagé une cinquantaine. Ça permet de garder de l’humeur, notamment quand Nagui fait une vanne. Pour lui, c’est essentiel“, a reconnu le producteur du jeu de France 2, Philippe Dourche.

Jusqu’à 7500 euros par émission

Le seul hic réside dans le coût de ce choix. Recruter des figurants augmente le budget d’au moins 7500 euros. “C’est cinq fois plus cher qu’en conditions normales“, estime Philippe Dourche. Le figurant, rémunéré en cachet d’intermittent, gagne entre 80 et 100 euros bruts par session de tournages. Cela permet aux professionnels du spectacle de boucler leurs fins de mois. Car de nombreux tournages ont été soit annulés soit reportés en raison de l’épidémie de Covid-19.

Nagui est d’ailleurs loin d’être le seul animateur à bénéficier de cette astuce. Bruno Guillon sur le plateau des Z’amours, Laurent Ruquier dans sa nouvelle émission du samedi soir On est presque en direct ou encore Cyril Féraud sur Slam ont également recours à ces figurants professionnels. Sous les projecteurs de Touche pas à mon poste, pas de personne physique dans les gradins. Cyril Hanouna a décidé de rester fidèle à son public qui apparaît via des écrans. Ça coût beaucoup moins cher à la production !