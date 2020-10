Secret Story: Benjamin Castaldi traumatisé à vie par une requête à peine croyable de la production!

Sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi a fait une révélation choc. Ce lundi 26 octobre, il a raconté ce que la production de Secret Story projetait de faire avec une candidate. Et cela dépasse toutes les limites de la morale et de l’éthique !

Avec les émissions de télé-réalité, on s’attend à tout. Chaque année, elles poussent le bouchon un peu plus loin et s’attirent un bon nombre de critiques. Mais cette requête qui a marqué durablement Benjamin Castaldi n’a rien à voir. Elle est tout simplement horrible et effrayante !

En 2007, l’animateur était aux manettes de Secret Story. Il a fait part de cette hallucination demande sur le plateau de Cyril Hanouna. Ce lundi 26 octobre, le talk-show de C8 invitait les chroniqueurs à étonner encore une fois les téléspectateurs. Ils devaient révéler ce qu’ils n’ont “jamais osé faire à l’antenne”.

Benjamin Castaldi a choqué tout le monde avec son anecdote du temps de Secret Story. Ila raconté comment la production avait envisagé un « avortement forcé » d’une candidate pendant l’enregistrement de l’émission !

Secret Story: “On a été obligés d’expliquer à la direction de la chaîne que c’était extrêmement traumatisant”

« Il y a une candidate sur Secret Story qui était enceinte et la question s’est posée de lui faire prendre une pilule abortive”, a-t-il expliqué. “Et on a été obligés à l’époque d’expliquer à la direction de la chaîne que c’était extrêmement traumatisant, que ça avait des conséquences, qu’à un moment il fallait expulser l’embryon... » L’équipe de production parlait de quelque chose qu’ils ne connaissaient vraisemblablement pas du tout !

“ Je leur ai dit ‘on peut pas cautionner ça. (…) Si vous faites ça, ça sera sans moi.”

« Je leur ai dit ‘on peut pas cautionner ça, on peut pas le filmer et le suivre. Si vous faites ça, ça sera sans moi« , confie Benjamin Castaldi sur le plateau de TPMP. Heureusement, il semble que son avertissement ait suffi à remettre en place la production.

Benjamin Castaldi avait raconté en détail cet événement dans son autobiographie Pour l’instant, tout va bien, sortie l’année 2015 aux éditions de L’Archipel.

“ Les archives de Secret Story regorgent d’images embarrassantes.”

Dans ce livre, Benjamin Castaldi n’y va pas par quatre chemin. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le papa de Gabriel garde un souvenir mitigé de l’émission. « Les archives de Secret Story regorgent d’images embarrassantes, confinées dans des coffres sécurisés. Me croirez-vous si je vous dis que certains avaient imaginé de faire avaler une pilule abortive à une candidate enceinte, d’ailleurs sélectionnée pour cette raison ?

“On marchait sur la tête”

“Il a fallu expliquer à cette équipe pleine de ressources que la jeune femme risquait d’expulser son bébé sous la douche, devant les caméras. On marchait sur la tête”.