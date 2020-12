Secret Story: Ce participant emblématique va se marier avec une riche femme d’affaires!

Pour un ancien candidat de Secret Story, l’avenir semble s’annoncer radieux. En effet, cet ancien participant de la télé réalité, vient d’annoncer une grande nouvelle sur Instagram. Devenu célèbre en 2012, Julien Sznejderman partage son bonheur sur la toile. Et pour cause, le jeune homme est sur le point de se marier ! Dès lors, ivre de bonheur, il partage sa joie avec sa communauté. Mais sa future épouse est elle aussi loin d’être une inconnue. Puisqu’il s’agit d’une femme d’affaires très en vue dans le milieu parisien.



Secret Story 2 : Julien Sznejderman revient à la une



Retour sur un des plus grands succès de TF1



Diffusée pour la première fois en 2007, cette émission connaît immédiatement un succès immense. Car il s’agit d’une véritable révolution à la télévision française. Adapté dans de nombreux pays, le concept devient un véritable phénomène de société. Dans La Maison des Secrets, les candidats sont enfermés et filmés 24 heures sur 24. Dès lors, Secret Story passionne les foules avec ses pièces cachées et ses intrigues. Mais il ne faut pas oublier ” La voix “, véritable personnage à part entière.



En dix saisons, l’émission voit naître quelques personnalités devenues aujourd’hui célèbres. On pense naturellement à Ayem Nour, Nadège Lacroix ou encore Julien Sznejderman. Si certains sont complètement oubliés, d’autres font encore parler d’eux. D’ailleurs, ce dimanche 29 novembre, Julien fait à nouveau les grands titres. Âgé aujourd’hui de 27 ans, l’ex-candidat de Secret Story s’apprête à vivre un grand événement.



Une bague et une demande en mariage



De toute évidence, le couple semble très amoureux. Sur Instagram, le candidat de Secret Story saison 12 partage son bonheur. Il va épouser l’élue de son cœur ! Pour l’occasion, il publie un cliché en noir et blanc, témoignage de son amour. Sur cette publication, les deux tourtereaux prennent la pose pour la circonstance. Au volant d’une voiture de luxe, Julien Sznejderman est accompagné de sa future épouse. En légende de cette photo, la star de la téléréalité ajoute un joli texte en anglais. Traduit dans la langue de Molière, ce message est très explicite. ” Elle a dit oui. C’est maintenant une longue et belle route qui nous attend “.



L’ancienne vedette de Secret Story paraît donc avoir fait sa demande dans les règles. Pour son plus grand bonheur, Céline accepte de devenir son épouse. En plus d’un physique agréable, la jeune femme est également une redoutable business woman. En effet, Céline officie comme directrice d’une agence de relations publiques. Mais elle possède également des restaurants dans la capitale française. En outre, la future épouse de Julien Sznejderman fait partie du Leaders club. Il s’agit d’une association rassemblant les professionnels du Food Service. De plus, le père de la future mariée est aussi un homme très connu. Puisqu’il s’agit du chef et entrepreneur italien Massimo Mori. Ce Vénitien d’origine est le propriétaire de l’Emporio Armani Caffé, un restaurant très renommé. En partenariat avec Giorgio Armani, les deux hommes ont créé un lieu d’exception, véritable temple de la cuisine transalpine. Il s’agit également d’un établissement très couru dans la ville lumière.

Le mariage de Julien Sznejderman et Céline paraît donc se profiler comme un événement mondain. En attendant, les tourtereaux affichent leur bonheur sur le net.