Secret Story : nous avons retrouvé Daniel, l’ex d’Ayem Nour, voici ce qu’il devient !

Comme les chats, Daniel Mkongo a eu plusieurs vies. Après sa participation à “Secret Story” en 2011, alors que son ex, la ravissante Ayem Nour, faisait carrière à la télévision, le sosie de Johnny Depp lui a disparu de petit écran pour se lancer un projet très particulier !

Ver esta publicación en Instagram Le charme de ma haine m’embarrasse.. Una publicación compartida de 🌇🍹⌛️ (@realdanielmkongo) el 8 Jul, 2018 a las 3:38 PDT

Les téléspectateurs l’ont découvert dans Secret Story 5. Daniel Mkongo, le beau brun de la Maison des Secrets, devait former un faux couple avec Ayem Nour. Une fois leur mission terminée, Ayem Nour continue dans la télé-réalité sur NRJ12 mais Daniel Mkongo disparaît complètement. Qu’est-il devenu ?

Après cette première expérience télévisuelle, Daniel Mkongo refait surface rapidement dans la septième saison de Secret Story puis plus aucune trace de lui ! Il retente pourtant sa chance une troisième fois dans la télé-réalité mais si l’on n’entend pas parler de lui, c’est parce que c’est en Italie qu’il participe au Big Brother local. Ensuite, une page se tourne pour lui et il décide de devenir entrepreneur. Comme il est également mannequin, il se lance naturellement dans le prêt-à-porter en créant la marque Maison Bastet. T-shirts, sweats, vestes, pantalons et même des chapeaux : tout est fabriqué en Italie avec des matériaux de qualité. Daniel découvre sa fibre d’entrepreneur et enchaîne les aventures. Trois ans plus tard, il lance Pacifique Avant Garde, une nouvelle marque qui se veut également haut-de-gamme mais qui propose beaucoup plus d’articles au delà du prêt-à-porter.

Daniel Mkongo a coeur de proposer de la qualité. Prenons l’exemple de trois produits phare de sa marque Pacifique Avant Garde : des bougies, du parfum et du thé. Le thé est aussi bien à la guarana, au pissenlit ou à la cardamome car ce sont à chaque fois des épices et des plantes reconnues pour leurs effets bénéfiques sur la santé. Daniel voit les choses en grands : il vend aussi des parfums concoctés par des experts reconnus et basés à New York. Et la qualité se fait ressentir sur le prix car la moindre bouteille coût au moins 100 euros ! Vous l’aurez deviné : c’est pareil pour les bougies. Elles sont made in France, coulées à la main et sans additifs, ni cire artificielles et se vendent… dans les 40 euros ! Mais la santé, ça n’a pas de prix !

Avant de réussir dans l’entrepreneuriat, Daniel Mkongo s’est lancé pendant quelques temps dans le rap : “J’ai eu la chance de faire des concerts en Italie pendant un an et demi. J’ai beaucoup appris, expliquait-il en 2015, dans les colonnes de 20 Minutes. “Maintenant, il faut être concentré sur la chose la plus importante. Les vêtements, c’est mon futur, ma carrière. La musique, c’est plus un hobby, quelque chose que je fais sans prétention.” En tous cas, Daniel Mkongo ne semble pas avoir tourné complètement la page de ce hobby car il a participé en mars 2019 au clip Billets des rappeurs Ninho et Capo Plaza !

