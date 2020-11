Secret Story revient ?! Christophe Beaugrand prend la rumeur au sérieux et explique tout

Secret Story reste dans les mémoires. Les fans de télé-réalité avaient adoré ce programme au format si particulier. Et ils sont donc nombreux à réclamer son retour sur les écrans. Tant et si bien que des rumeurs parcourent aujourd’hui la Toile à ce sujet. Les internautes ont été entendus et Christophe Beaugrand, répond donc à la rumeur via son compte Instagram. Initialement présenté par Benjamin Castaldi, c’est Christophe Beaugrand qui avait pris le relais en tant que présentateur de Secret Story.

Secret Story pourrait faire son grand retour à la télévision ?

C’est une question qui obsède de nombreux fans depuis l’annonce de la fin du programme en 2018. C’est là que ce sont faits connaître des vedettes de la télé-réalité telles que Thomas Vergara, Emilie Nef Naf ou encore Cindy Lopes. TF1, dans l’esprit des fans, ne peut pas envisager de faire une croix sur une émission de cette envergure. Alors, les rumeurs sur son éventuel retour à la programmation enflent sur la Toile. Elles sont d’une si grande ampleur que Christophe Beaugrand les prend au sérieux et met les choses au clair. Sur son compte Instagram, il sait qu’il risque d’en décevoir plus d’un. Mais il est au regret d’annoncer que non, Secret Story ne sera pas de retour.

En revanche, il reste de l’espoir pour les fans de cette émission culte. En effet, François de Brugada, le PDG de Banijay France, contrôlant des entreprises de production et de distribution de contenus pour la télévision et les plateformes multimédia, s’exprime à propos des émissions stars de TF1. Invité en radio sur Variety, il explique que le groupe recherche évidemment à adapter ces concepts populaires. Faire renaître ce genre de programme historique ferait les affaires de tout le monde. Mais il n’est donc pas question de faire revivre Secret Story en tant que tel. C’est un nouveau concept, réadapté et retravaillé, qui pourrait voir le jour.

Prudence et patience sont de mises pour les fans de télé-réalité

Christophe Beaugrand se devait de répondre aux nombreuses questions des internautes à ce sujet. En tant qu’ancien présentateur de Secret Story, il ne pouvait se résoudre à voir les rumeurs enfler sur la Toile. C’est donc emprunt de nostalgie qu’il partage une image du premier prime qu’il animait pour la dernière saison de l’émission, sur Instagram. Et dans la légende de cette publication, c’est le cœur serré qu’il informe alors les fans que Secret Story ne reviendra pas. Le jeune papa en profite également pour demander à ses abonnés de se méfier des fakes news. Elles se répandent à une vitesse folle sur les réseaux sociaux et il ne voudrait pas que ses fans soient confrontés à de nouvelles déceptions.

Si l’animateur regrette de devoir décevoir les internautes qui réclament le retour de Secret Story, il est confiant sur l’avenir des programmations télévisées. Car la télévision ne saurait faire la sourde oreille aux demandes des téléspectateurs. Ainsi, peut-être qu’avec le temps, un nouveau concept similaire à Secret Story verra le jour. Mais seul le temps nous le dira.