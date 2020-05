Secret Story: le témoignage glaçant d’une ex-candidate sur la tentative de suicide d’un de ses camarades

Secret Story est une émission de télé-réalité qui a eu le vent en poupe. Elle démarre en 2007 et connaît 11 saisons. Les candidats de Secret Story doivent, pour gagner le jeu, découvrir les secrets des autres. Celui qui parvient à garder son secret ou qui découvre un maximum de secret remporte des étapes vers la victoire. Pendant 10 à 15 semaines, les candidats de Secret Story sont coupés du monde extérieur. Chacun de leurs faits et gestes sont filmés 24 heures sur 24.

Secret Story ne dévoilait pas tous les événements de la maison des secrets

Lors de la saison 5 de Secret Story, Morgane Enselme est une des candidates de l’émission. Comme beaucoup d’autres participants, elle est choquée des conditions de tournages de Secret Story, elle décide d’écrire un livre pour se libérer de ce poids. Son livre s’intitule Treize semaines, Ce que vous n’auriez jamais dû savoir sur la télé-réalité. Pour la promotion de son livre, elle est interviewé par le magazine Closer.

Pendant l’entretien, Morgane Enselme révèle quelques passages de son récit. Et cela fait froid dans le dos. En effet, les candidats étaient parfois si désemparés que certains ont tenté de mettre fin à leurs jours. Morgane Enselme a côtoyé un des candidats qui voulait en finir avec la vie à cause de la pression médiatique imposée par Secret Story.

la jeune femme ne donne pas le nom du candidat qui a failli mourir. Mais elle indique que sa tentative a pris place pendant un prime de l’émission. Le livre de Morgane Enselme lève le voile sur de nombreux événements tragiques et peu vendeurs que la production de Secret Story n’a pas voulu mettre en avant. C’est sa façon à elle de se libérer de ce traumatisme qui la suit depuis son passage dans l’émission.

Des tentatives de suicides pour plusieurs candidats

Les faits de ce genre ne sont pas rares dans les télé-réalité. Et encore moins lorsque celles-ci vous isolent du monde extérieur. Nous avons tous en tête Loft Story comme étant l’émission pionnière du genre. Et nous avons vu comment Loana a eu du mal à gérer sa notoriété au départ. Elle aussi a tenté de mettre fin à ses jours à cause de la pression médiatique. Devenir une star du jour au lendemain n’est vraiment pas facile à vivre. Pour Secret Story, certaines histoires du même acabit avaient déjà fait la une des médias. Lors de la saisons 3 de Secret Story, une candidate avait elle aussi tenté de se suicider, Angie Be.

Un des candidats de Secret Story a malheureusement réussi sa tentative quant à lui. François-Xavier a mis fin à ses jours en 2011 alors qu’il n’avait que 22 ans. Un réel drame et un choc pour l’opinion public concernant ce genre d’émission. Mais cela fut de courte durée et l’engouement reprenait de plus belle. Le livre de Morgane Enselme promet de faire frémir le PAF et les fans des émissions de télé-réalité.