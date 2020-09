Secret Story: Un candidat se fait opérer après avoir reçu un “mauvais coup”!

Un ancien candidat de “Secret Story » traverse une mauvaise passe. Le jeune homme décours dans le jeu de télé-réalité se retrouve à l’hôpital après un accident, comme l’appendent ses fans sur Instagram…

Mardi 8 septembre 2020, le jeune homme se dévoile prêt à “passer au bloc” pour une opération… Sacha Buyse a été révélé dans la saison 8 du jeu d’enfermement.

Secret Story

Au lendemain de l’annonce, après avoir subi ce qu’on appelle une pénoplastie, il donne des nouvelles et révèle avoir été opéré du nez.

“Comme vous avez pu le constater, je me plaignais depuis un petit temps de mon épuisement, de ma fatigue… J’essayais tant bien que mal de comprendre la raison. J’avais même été faire un test du sommeil qui n’avait rien révélé d’anormal. Pourtant, la nuit, je me réveillais à chaque fois, je faisais ce qu’on appelle des apnées, je m’étouffais en dormant“, explique le candidat blessé.

Secret Story: Et, l’ancien acolyte de Vivian Grimigni et Nathalie Andreani révèle avoir eu dans le passé, très souvent mal au crâne ainsi que la vue troublée et qu’il respirait majoritairement par la bouche et “pas assez par le nez ».

Ni chirurgie esthétique ni bad buzz

Un morceau de cartilage semblait se balader dans son nez.

“Et la cloison, à cause d’un mauvais coup reçu sur le visage, s’est rétrécie, poursuit-il. À cause de ce coup, j’avais le nez complètement cassé de l’intérieur, mais quand c’est arrivé à l’époque, j’avais mal et je me disais que ça allait passer… Voilà où j’en suis deux ans plus tard.”

Son nez a donc été « réparé.

“Rassurez-vous, je n’ai rien changé, je l’ai laissé tel quel, mais l’ORL a tout remis en place et a retiré les morceaux de cartilage qui se trouvaient à côté de ma paupière”, poursuit Sacha. Et de détailler : “Il ne s’agit ni de chirurgie esthétique ni d’un ‘BAD BUZZ’ pour attirer votre attention, car les autres le font très bien à ma place.” Mais la santé de Sacha est connue pour être sensible, ce n’est pas la première fois qu’il partage ses opérations, et parfois de chirurgie esthétique. Puis il a conclu par : »Mon estomac, mes oreilles, mon bras. (…) Je n’ai pas envie que vous pensiez que j’exagère (…). Je me battrai jusqu’au jour où ma santé sera parfaite ! ».

On n’a pas davantage d’informations sur le coup qu’il a reçu en revanche déjà début janvier, le jeune homme était hospitalisé, pour un acte plus compliqué …

Secret Story: Il apparaissait un bandage sur la tête et le visage fermé.