Secret story: un ex-candidat se fait un nouveau postérieur! Il dévoile un avant/après très bluffant!

Un ancien participant de Secret Story partage avec sa communauté sa récente intervention chirurgicale. En direct sur les réseaux sociaux, Sacha Buyse n’hésite en effet pas à tout dévoiler sur la toile. Ainsi, le jeune homme a décidé de remodeler une partie de son anatomie. Dès lors, il partage l’entièreté de cette expérience sur Instagram. LD People revient sur cette séquence loin d’être passée inaperçu.

Secret Story : un ancien candidat dévoile tout

Un habitué de la chirurgie esthétique

Les fans de Secret Story se souviennent certainement de Sacha Buyse. En effet, le jeune homme s’était véritablement fait remarquer par son passage dans la célèbre émission. Depuis sa sortie de La maison des secrets, il est également très actif sur les réseaux sociaux. Ainsi, il communique régulièrement avec ses nombreux fans. Il n’hésite d’ailleurs pas à partager avec eux les moindres moments de sa vie privée. Il avait déjà notamment évoqué par le passé, ses autres opérations réalisées il y a quelque temps.

En effet, l’ancien candidat de Secret Story ne passe pas pour la première fois sur la table d’opération. Ainsi, en 2020, il avait subi une rhinoplastie afin de modifier l’apparence de son nez. D’ailleurs, il avait fait une autre révélation beaucoup plus surprenante. Puisque en 2019, il avouait sans aucun tabou avoir eu recours à un agrandissement d’une autre partie beaucoup plus discrète de son anatomie ! Aujourd’hui, il renouvelle l’expérience en s’attaquant à son fessier. LD People revient sur ce message pour le moins transparent.

Une vidéo très suivie

Visiblement, l’ex-participant de Secret Story a décidé de ne rien cacher. En effet, Sacha Buyse partage l’intégralité de son expérience avec ses fans. Aux côtés du médecin qui va l’opérer, il apparaît devant l’objectif pour expliquer de quelle manière tout va se dérouler. Les internautes peuvent donc assister à l’échange entre lui et le docteur, et ainsi découvrir toutes les questions que Sacha se pose. En effet, il ne semble pas tout à fait rassuré à l’idée de devoir reprendre l’avion pour rentrer à la maison. Il a peur de souffrir, et de ne pas pouvoir s’asseoir confortablement. En effet, le jeune homme a décidé de faire cette opération en Tunisie. Dès lors, un long voyage l’attend avant de rentrer chez lui. Mais immédiatement, le docteur tient à le rassurer.

En plus de cet entretien avec le spécialiste, le candidat de Secret Story va beaucoup plus loin. Ainsi, il décide de diffuser la séquence de l’opération en elle-même. Alors qu’il se trouve sur la table d’opération, des assistants enregistrent l’événement afin de pouvoir la retransmettre à sa communauté. Les fans assistent donc à toutes les étapes du processus en passant par les injections et l’enlèvement des anciennes prothèses. Une fois revenu à lui, Sacha reprend la parole. » Je suis en forme, je viens de rentrer du bloc. L’intervention s’est très bien passé. Jusqu’à présent je n’ai pas trop mal. Je me sens un peu courbaturé, c’est tout « . En tout cas, l’ancien candidat de l’émission de téléréalité se montre d’une transparence absolue. Et pour preuve, il montre tout !