Secret Story: Une ancienne candidate devenue mannequin de ch*rme virtuelle se confie sur sa vie privée compliquée à gérer

Lors d’une interview exclusive, une ancienne candidate de Secret Story parle de sa nouvelle vie. En effet, l’ex-star de téléréalité a fait des choix étonnants dans son existence. Car son travail d’aujourd’hui est très loin d’être commun. Ainsi, la jeune femme vend désormais sa beauté contre de l’argent. Sans aucune honte et sans aucun complexe, Nathalie Andreani révèle l’envers d’un décor d’une profession plutôt secrète. LD People revient sur ce témoignage d’une très grande franchise.



Secret Story : une ancienne participante parle de son métier hors du commun



Son corps contre de l’argent



Les fans de Secret Story se souviennent de Nathalie Andreani. En effet, la jeune femme avait atteint la finale en 2014 dans la saison 8 de la célèbre émission. Son secret était de vivre avec un homme ayant la moitié de son âge. Et déjà à l’époque, la vie de Nathalie avait suscité un grand nombre de réactions. L’année suivante, la candidate de téléréalité rejoignait le casting des Anges. Mais depuis ce jour, elle n’avait plus réellement donné de nouvelles. Car visiblement, tout ne s’est pas réellement bien passé pour elle.

Notamment du côté de sa vie sentimentale. Après plusieurs années de vie commune avec son compagnon Vivian Grimigni, les tourtereaux se séparent. Dès lors, Nathalie entame une carrière de célibataire. Mais le plus étonnant est ailleurs. Après avoir connu la gloire à la télévision et notamment grâce à Secret Story, la mère de famille choisie en effet un parcours étonnant. Elle décide de se dévoiler face à des hommes contre de l’argent. Dans une interview d’une franchise totale, la jeune femme s’explique. LD People vous livre ses déclarations.



Il y a du nouveau sur mon compte Swame ! https://t.co/w7CM53frs9 — Nathalie Andreani (@OffNathalieSS8) January 28, 2021

Une profession atypique



L’ancienne candidate de Secret Story dit tout ! Interrogée par France.tv Slash, elle n’évite aucun sujet. Elle reconnaît ainsi avoir une activité hors du commun, sans pourtant en éprouver la moindre honte. D’ailleurs, Nathalie Andreani assume parfaitement son choix. Même si parfois, cela se révèle compliqué au niveau sentimental. Ainsi, elle redoute parfois de ne plus pouvoir trouver un véritable compagnon. Car les hommes de sa vie ne comprennent pas toujours comment elle peut vendre son image et son corps en échange de rémunération. Certains trouvent cela plutôt » fantastique « au début. Mais rapidement, ses nouveaux compagnons souhaitent la voir mettre un terme à son activité. Mais pour Nathalie, il n’en n’est pas question. » Ça m’est arrivé : un homme m’a demandé de choisir entre lui et mon boulot. J’ai préféré garder mon boulot « .

D’ailleurs, l’ancienne finaliste de Secret Story reconnaît que cette activité est très rémunératrice ; ses revenus doivent effectivement être colossaux. Cependant, l’ancienne candidate de Secret Story tient absolument à préciser qu’il n’y a jamais aucun contact physique entre elle et ses clients. Il s’agit simplement d’une interaction par écran interposé. Néanmoins, elle répond à l’imagination la plus fertile des hommes friands de sensations fortes. Face aux journalistes, Nathalie Andreani parle de tout ça sans aucun problème. D’ailleurs, lorsqu’elle décide d’entamer cette activité, elle n’hésite pas à prévenir les siens. » J’ai annoncé à tout le monde que j’allais faire ça, à mes enfants, à mes parents « . Voilà donc une femme qui assume parfaitement ses choix et qui fait preuve d’une étonnante franchise, sur un sujet souvent éminemment tabou !