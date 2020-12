Secret Story : Une star de l’émission menace de sauter du 15e étage de son appartement !

Pour les candidates de téléréalité, la vie est loin d’être toujours facile. En effet aujourd’hui, Nadège se souvient d’une époque où elle a véritablement failli en finir avec la vie. Interviewée par Sam Zirah sur Secret Story, l’ancienne star de Secret Story se livre à cœur ouvert. Lors de cet entretien, elle reconnaît avoir pensé au suicide. Car parfois, la pression est trop forte. LD people revient sur les déclarations de la jeune femme.

Nadège : l’ancienne gloire de Secret Story revient sur ses pensées lugubres

La pression des réseaux sociaux

Depuis son passage dans Secret Story, Nadège doit bien constater que les réseaux sociaux ont évolué. À l’époque, il n’y avait réellement que Twitter. D’ailleurs, la jeune femme avoue ne pas y avoir trop prêté attention. Mais pourtant, elle aura quand même vécu des moments très difficiles. En effet, elle a été victime d’un véritable bad buzz. Et ça, elle a eu du mal à l’accepter. ” Comment je l’ai vécu ? J’ai failli sauter du 15e étage de mon immeuble. Littéralement “.

En effet, les critiques qui la visent à cette époque sont très nombreuses. Pire, certains font même courir des rumeurs atroces à son sujet. Sur les réseaux sociaux, elle est décrite comme une escorte girl. Dès lors, Nadège est anéantie. Réellement, elle pense en finir. Mais comme elle explique, aujourd’hui, ce serait encore pire. Car la haine sur le web s’est véritablement démultipliée. LD People vous explique comment l’ancienne star juge la situation actuelle.

De véritables déferlements de haine

Pour l’ancienne candidate de Secret Story, cela ne fait aucun doute. En 2020, les réseaux sociaux sont devenus totalement incontournables. Mais malheureusement, on y retrouve le meilleur comme le pire. Néanmoins, il faut apprendre à vivre avec. Dès lors, la jeune femme essaie de donner de judicieux conseils aux plus jeunes. ” C’est dur ce qu’on vit aujourd’hui avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas leur donner trop d’importance, faut pas que les jeunes donnent de l’importance à la méchanceté gratuite des gens. Les réseaux sociaux, c’est bien. Il faut kiffer ses propres storys, mais il faut en avoir rien à faire des commentaires des gens. De ceux qui veulent salir notre image ou nous rabaisser. Il faut croire en soi “.



Évidemment, parfois, c’est plus facile à dire qu’à faire. D’ailleurs, Nadège n’hésite pas à avouer que si elle était victime aujourd’hui d’un bad buzz, ce serait encore bien différent. À son époque, elle a pensé à se jeter du 15e étage. Aujourd’hui, elle est persuadée qu’elle irait jusqu’au bout ! Car malgré ses propos rassurants, la violence des critiques est sans commune mesure. La moindre déclaration peut être montée en épingle et compromettre la carrière ou carrément la vie d’une personne. Mais il faut savoir vivre avec son temps. Dès lors, il faut apprendre à se protéger et à faire la part des choses. D’ailleurs l’ancienne star de Secret Story a décidé de s’éloigner de la téléréalité. Et même si elle continue à s’afficher sur Instagram, elle a entamé une nouvelle carrière. Ainsi, elle s’est lancée dans son premier one-woman-show.