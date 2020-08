Selena Gomez ose poser sans vêtements, les internautes adorent totalement

Selena Gomez fait sensation depuis la parution de son dernier clip. La star s’y expose dans un deux pièces, blanc aux rayures rouges, et met ses fans en transe. En effet, comment ne pass tomber sous le charme de cette artiste de talent ? Selena Gomez collabore avec un groupe de quatre filles, les BlackPink. Il s’agit d’un célèbre groupe de K-pop coréen. Et les images de leur nouveau morceau vont vous faire fondre comme une glace en plein soleil. Ice Cream est disponible partout depuis le 28 août ! Alors si vous n’avez pas encore eu l’occasion de ravir vos yeux et vos oreilles, ne manquez pas la suite de cette article.

Selena Gomez impressionne internet dans une tenue à croquer

Selena Gomez n’a que 28 ans et elle rayonne avec plus de 190 millions d’abonnés sur Instagram. Elle est à la fois, chanteuse, actrice et productrice. Et pour couronner le tout, elle est l’une des plus belles personnes de cette Terre. Intérieurement et extérieurement, elle ne peut que subjuguer son public. Ses talents artistiques et ses convictions font d’elle une personne exceptionnelle. Mais elle est également d’une rare beauté. Lorsque ses fans la découvrent dans son deux pièces blanc aux rayures rouges à l’occasion de la sortie du titre Ice Cream, ils sont incapables de rester de glace.

Selena Gomez crève l’écran avec sa silhouette éblouissante. Dans sa tenue féminisée de vendeur de glace, en train de conduire son camion, de nombreux scénarios passant dans la tête de ses abonnés. Et bizarrement, ils sont peu nombreux à s’imaginer manger une glace.

Selena Gomez se met en scène dans un clip rafraîchissant. En effet, pour la mélodie et le thème, l’ambiance est fraîche. Mais elle donne tout de même extrêmement chaud à ses abonnés. En effet, les internautes n’ont d’yeux que pour les tenues de Selena Gomez. Mais ils ne manqueront pas d’être tout aussi épatés par les tenues des chanteuses et musiciennes de BlackPink.

Une beauté inégalable, élégamment mise en valeur dans une tenue parfaite pour son dernier clip

Mais il faut bien admettre que celles et ceux qui n’apprécieront pas les notes du dernier morceau de Selena Gomez ne pourront pas rester indifférent à la tenue de la star. Car elle est tout simplement superbe. Certains la trouveront mignonne, d’autres adorables et enfin, une majorité de ses fans se mettent d’accord pour dire qu’elle est beaucoup plus que cela. Selena Gomez est superbe et sa tenue est à croquer !

Alors, qu’en pensez-vous ? Serez-vous capable de refuser de partager une glace avec la star ? Les followers de Selena Gomez sont déjà sur le coup. Il s’agit donc de foncer si vous n’en faites pas encore partie ! Ice Cream se trouve partout depuis le 28 août !