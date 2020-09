Selena Gomez : Nouveau record de Like sur la toile, avec un cliché de sa cicatrice !

Le 25 septembre dernier, Selena Gomez a partagé une photo d’elle sur les réseaux sociaux. La jeune femme a montré une nouvelle fois à quel point elle était la reine d’Instagram avec ce cliché. Explications.

Des records en série pour la photo

Il y a quelques heures, Selena Gomez a publié une photo sur Instagram sur laquelle, en maillot de bain, elle dévoile avec fierté la cicatrice dûe à sa greffe de rein. En effet, la chanteuse a subie une opération en 2017 suite à une insuffisance rénale : “Quand j’ai eu ma greffe de rein, je me souviens qu’il était très difficile de montrer ma cicatrice au début. Je ne voulais pas que cela soit sur les photos, alors je portais des choses qui permettaient de la cacher. Maintenant, plus que jamais, j’ai confiance en qui je suis et en ce que j’ai vécu, et j’en suis fière” dit-elle en légende du cliché.

Très rapidement, les internautes se sont rués sur le bouton j’aime. En effet, c’est la photo qui a atteint les 2 et les 3 millions le plus rapidement. Ainsi, les deux millions ont été atteints en seulement 19 minutes et 34 pour atteindre les 3 millions. Quelques heures après sa mise en ligne, la jeune femme affiche près de 13 millions de likes. La photo pourrait très prochainement figurer dans le classement des publications les plus aimées de tous les temps sur Instagram.

Selena Gomez veut prôner l’acceptation de soi

Il y a quelques semaines de cela, dans un entretien pour un magazine américain, Selena Gomez avait révélé avoir eu beaucoup de mal a s’accepter : “J’avais l’habitude de me regarder et de ne pas me sentir assez jolie, mais je pense qu’il est naturel que les gens se sentent parfois comme ça. Vous sentez que vous devez ressembler d’une certaine façon ou être d’une certaine façon, mais ce n’est pas le cas. Il est important de prendre du temps pour soi et d’être doux” avait-elle dit.

Pour rappel, Selena Gomez est atteinte d’un lupus depuis 2015, une maladie auto-immune. Ce dernier peut s’attaquer à des organes comme le rein, le cœur ou encore le cerveau. C’est ce qu’il s’était passé en 2017, quand la chanteuse a du se faire opérer suite à une insuffisance rénale. D’ailleurs, c’est sa meilleure amie, Francia Raisa, qui lui avait fait don de ce rein : “Elle m’a offert un cadeau et un sacrifice ultime en me faisant don de son rein. Je suis incroyablement bénie. Je t’aime tellement ma sœur” avait-elle écrit en 2017 en publiant une photo d’elle et de son amie, main dans la main sur leurs lits d’hôpital.