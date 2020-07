Sephora fera-t-elle partie de la team des « Marseillais vs le reste du Monde 5 » ?

Sephora se fait connaître dans les médias avant de participer aux émissions de télé-réalité. En effet, elle est une ravissante jeune femme qui va faire une terrible expérience. Compagne de Kingsley Coman, un footballeur, Sephora est victime de violences conjugales. Des violences qu’elle dénonce et qui viennent briser son couple en 2017. Pourtant en 2015 ils devenaient les parents de Leyana et tout semblait aller pour le mieux. Mais personne ne sait vraiment ce qui peut se passer dans l’intimité d’un couple. Par la suite, Sephora se relève plus forte et gagne en notoriété jusqu’à devenir une véritable star de télé-réalité. Au point que les fans se demandent si elle fera partie de la team des Marseillais vs le reste du Monde.

Sephora va-t-elle faire son retour à la télévision dans Les Marseillais vs le reste du Monde ?

La jeune femme est un mannequin d’origine guadeloupéenne. Sephora est également actrice et ne recule pas devant les challenges qui accompagnent les opportunités qui s’offrent à elle. Et en 2019, c’est Les anges de la télé-réalité qui lui propose une place dans l’émission. Elle accepte et devient rapidement une des stars de ce format. Sur Instagram seulement, ce sont près de 530 000 personnes qui s’abonnent à son profil.

Une certaine distance de la jeune femme

Les fans de Sephora sont prompts à énumérer ses qualités et ses talents en commentaire. Mais ils sont aussi nombreux à la suivre pour la critiquer. Est la jeune femme ne le tolère que très peu. En effet, sous beaucoup des photos qu’elle poste sur Instagram, Sephora désactive les commentaires. Cela est certainement fait dans le but de ne pas se faire importuner. Parfois elle fera un compromis et laissera les commentaires actifs tout en mettant un message à destination de ses détracteurs. Comme dans la photo ci-dessous, où elle n’a visiblement pas envie d’entendre qu’elle se la joue puisque pour elle c’est évident. Sephora n’a pas honte pour autant, car cela ne la prive pas de poster ce qu’elle souhaite sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Tu fait trop la Meuf ouais et ? Une publication partagée par Sephora 🐻 (@sephorag_) le 20 Janv. 2020 à 11 :53 PST

Pendant sa première apparition télévisée dans une émission de télé-réalité, Sephora sera en couple avec Kentin. Une histoire que ne durera pas. Car l’année suivante, elle reviendra dans Princes et Princesses de l’amour pour la septième saison du show. Elle intégrait alors ce casting en tant que célibataire.

Voir cette publication sur Instagram Tan 🔥 Une publication partagée par Sephora 🐻 (@sephorag_) le 24 Févr. 2020 à 11 :15 PST

Qui fera partie des participants pour l’émission de W9 ?

Les questions sont nombreuses quant aux activités récentes de la jeune femme. En effet, bien que très suivie sur les réseaux sociaux, elle sait se faire discrète. Et les fans de télé-réalité veulent à tout prix savoir qui fait partie du casting de la prochaine émission qui va faire sensation sur W9. Ils veulent savoir qui fera partie de l’émission Les Marseillais vs le reste du Monde pour cette cinquième saisons du show. Les questions sont de plus en plus récurrentes car il se trouve que le tournage de l’émission vient de commencer. Il y a donc forcément des personnes qui connaissent l’identité de tous les participants.

Est une des sources les lus consultées à ce sujet par les internautes c’est le compte Instagram Wassim.tv. C’est avec une de ses stories que les fans apprennent que Sephora ne fera pas partie de la team et également les raisons. En effet, ce compte Instagram informé avant tout le monde des actualités dans Les Marseillais vs le reste du Monde partage que la jeune femme préférera s’occuper de sa fille, Leyana, que de rejoindre cette saison du show.

Et le compte Instagram de Wassim.tv reste très clair sur ce sujet. Sephora ne rejoindra pas l’émission en cours de tournage et cela à aucun moment. Elle aurait donc décidé de rester auprès de sa fille plutôt que de partir tourner avec la team des candidats. Les fans semblaient espérer pouvoir la retrouver sur les écrans mais ce ne sera pas le cas de si tôt finalement.

Voir cette publication sur Instagram 😘 Une publication partagée par Sephora 🐻 (@sephorag_) le 1 Mars 2020 à 10 :58 PST

Ce que nous pouvons confirmer sur les participants du show, Les Marseillais vs le reste du Monde

En revanche, nous avons tous pu avoir ds nouvelles du tournage de cette speetimèe saison des Marseillais contre le reste du monde que Sephora va manquer. Et apparemment, c’est une ambiance complètement folle que les fans pourront retrouver. En effet, les internautes sont informés du retour de certains anciens de la télé-réalité et sont ravis.

Trop bien enfin le retour de @JessicaThivenin et @ThibaultGarcia dans les Marseillais vs le reste du monde!!!!

Grave de la bombe !! — Jeremy Gilgil (@GilgilJeremy) July 2, 2020

Puis, nous avons aussi pu écouter le message de Marine sur Twitter. Et apparement, l’ambiance dans la villa est assez dingue. Cela promet de nombreuses scènes mythiques aux fans de l’émission. Mais il faudra prendre son mal en patience pour découvrir les images de ce nouveau show !

Quelques nouvelles de Marine et de qui se passe dans la ville entre les Marseillais VS le Reste du monde 🏆 pic.twitter.com/owbmLWMnQs — marinefanoff (@marinefanoff) July 3, 2020

Sephora va donc tranquillement profiter de l’été avec sa fille. Et après un début d’année si mouvementé, les fans pourront comprendre qu’elle préfère passer du temps avec Leyana. En effet, la pandémie reste encore d’actualité et ce n’est pas de tout repos que de tenter de ne pas s’angoisser. Les circonstances ressemblent effectivement à celles mises en place dans les films apocalyptiques et cela doit être particulièrement pesant pour les parents. Car les parents sont toujours attentifs au bien-être de leurs enfants et la situation sanitaire du monde est pour le moins déplorable ces derniers temps.