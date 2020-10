Sept techniques astucieuses afin de perdre du poids et faire fondre la graisse du ventre

Perdre du poids: Trop de junk food, de nourriture ultra-transformée, trop de repas pris sur le pouce et plus accès aux salles de sport. En un mot : L’HOR-REUR ! Pas d’inquiétude, nous sommes tous concernés par ces problèmes mais heureusement, il existe des solutions.

Sédentarité et alimentation industrielle rime avec obésité. Comment remédier à cette situation catastrophique ? Quand les kilos sont installés depuis un bout de temps, il est difficile de s’en débarrasser. Mais ne vous découragez pas ! Vous pourrez bientôt dire au revoir à votre embonpoint. Ventre, cuisse, ect… deviendront fuselés comme jamais !

Connaissez-vous les 7 méthodes astucieux pour perdre du poids et retrouver une silhouette ? Découvrez-les vite car elles ont fait leurs preuves !

Méthode n°1 : perdez du poids en dormant !

Oui vous avez bien lu : en dormant ! Faire un régime vous épuise rien que d’y penser ? Et pourquoi pas perdre du poids en dormant ? Ca semble simple comme bonjour. Et ça marche ! Il suffit juste de retrouver un bon cycle de sommeil. Si vous faites des nuits courtes ou si vous accumulez les nuits blanches, vous prenez forcément du poids pour compenser. En revanche, si vous repassez à un rythme d’environ 7 à 8 heures, votre organisme va réussir à se détoxifier.

Méthode n°2 : Palpez, roulez, massez !

La méthode du palper-rouler se révèle très efficace pour lutter contre les amas graisseux. Car les massages permettent de casser les cellules de graisse. Vous pouvez en plus recourir à cette formule minceur à tout moment.

Quand vous vous reposez ou quand vous suivez votre feuilleton, profitez-en pour vous débarrasser des zones de cellulite. Pour plus d’efficacité, vous pouvez opter pour une crème amincissante. Elle renforcera les effets de vos massages.

Méthode n°3 : Musclez son dos pour avoir des abdos

Oubliez les simples exercices d’abdo-fessiers. Pour réellement muscler vos abdo, il faut d’abord commencer par muscler son dos. Tournez-vous vers les exercices suivants : le grand droit, le transverse, le grand oblique interne et l’externe. Vous pouvez trouver facilement des tutos sur youtube. Attention ! Vous devez impérativement veiller à bien effectuer les mouvements afin de ne pas vous faire mal au dos ! Parmi les sports les plus efficaces, vous pouvez vous tourner également vers la marche, la course à pied, le vélo ou encore la natation.

Méthode n°4 : Dégustez des smoothies

Perdre du poids ne doit pas être une torture. Cela doit rester facile à intégrer dans votre routine quotidienne. Sinon, vous risquez de renoncer à atteindre vos objectifs trop tôt. Et pour ne pas trop vous dégoûter des exercices parfois fastidieux, faites des pauses gourmandes !

Et oui, gourmand ne veut pas forcément dire mauvais pour la santé. Il suffit de viser juste. Délectez-vous de smoothies : ils contiennent des fibres, des vitamines et du fructose.

Méthode n°5 : essayez le charbon actif

Le charbon aiderait à réduire les ballonnements. Il serait donc parfait en cas de troubles intestinaux.

Méthode n°6: dites oui aux aliments complets riches en fibres

La méthode la plus efficace contre les mauvaises graisses, c’est d’arrêter de se nourrir de plats industriels. Si vous échangez votre junk-food habituelle pour des aliments complets riches en fibre, vous verrez votre silhouette se transformer !

Méthode n°7 : Combinez un régime alimentaire avec des exercices de résistance

Enfin, pour venir à bout des rondeurs les plus difficiles à éliminer, il faudra encore un petit peu de courage. Le cardio vous permettra en effet d’attaquer cette couche coriace et disgracieuse. Encore un petit effort, vous voilà presque arrivé à vos objectifs !