Serge Gainsbourg : Charlotte sa fille, dévoile ce que son père lui demandait de faire, qui la mettait mal à l’aise !

De chanteur à acteur, Serge Gainsbourg a été une des plus grandes icônes françaises. Et même malgré les années, ce dernier a toujours su captiver ses fans. Ses nombreux projets ont d’ailleurs connu un grand succès auprès de ses adeptes. Une popularité qui s’est développée petit à petit. Mais les choses n’ont pas toujours été aussi faciles ! En effet, cette célébrité cachait bien des épreuves. Des obstacles qu’il a traversés avec son équipe et surtout sa fille Charlotte. Cette dernière est d’ailleurs celle qui perpétue encore son nom des années plus tard.

Interviewée sur le sujet il y a quelques temps, la fille de Serge Gainsbourg n’hésite pas à parler de son expérience auprès de son père. Pour cette dernière, ce n’est nullement une partie de plaisir que d’être à ses côtés durant certains moments. Il y a d’ailleurs une demande « qui l’a beaucoup gêné » à l’époque. De quoi en retourne-t-il réellement ? Découvrez le témoignage poignant de Charlotte, celle qui a passé son enfance aux côtés d’une star de renom !

Un artiste pas toujours facile

Il est de notoriété que la popularité n’est pas facile à vivre. Pour Serge Gainsbourg, cette dernière est venue avec son passage d’une carrière à une autre. L’interprète de La Javanaise avait connu un franc succès dès son premier titre. Une opportunité qu’il a saisie sans hésitation puisqu’il souhaitait faire décoller sa carrière au plus vite. Et le pari est parfaitement réussi lorsque 30 ans plus tard, il est toujours considéré comme une véritable icône dans le monde du cinéma comme celui de la chanson française. Mais sa popularité n’est pas sans quelques tâches ! Et pour cause, l’artiste a toujours eu la réputation d’un chanteur à fort caractère.

Si certains apprécient ce côté pour ses nombreuses inspiration, on sait également que Serge Gainsbourg n’est pas toujours facile à vivre. Cela est autant dû à son caractère général qu’à sa propension aux excès. On se rappelle d’ailleurs que la célébrité était régulièrement ivre lors des séances de tournages ou autres auxquels il devait assister. De quoi donner du fil à retordre à sa fille et les autres membres de son équipe. D’autant plus que ses frasques ne sont pas toujours faciles à cacher. C’est notamment le cas lorsqu’il fait une remarque inattendue à Whitney Houston ou encore lorsqu’il décide de brûler de l’argent en direct. Une situation qui ne manque pas de déplaire à ses adeptes lorsque ces derniers sont face à son mauvais comportement.

Un avis mitigé pour la fille de Serge Gainsbourg

Pour la fille de Serge Gainsbourg, la situation est d’autant plus difficile qu’elle est toujours au devant de la scène. En effet, Charlotte est celle à qui on demande souvent de le surveiller ou de contrôler sa consommation d’alcool. Une situation des plus difficiles surtouts pour celle qui n’était qu’une adolescente à l’époque. Mais la jeune femme tient le coup parfaitement. Et cela, même si la jeune femme est la victime de nombreux scandales. C’est notamment le cas lors du tournage de Charlotte For Ever.

« J’aime mon père plus que tout, mais j’eu tellement de mal à me faire une vie » raconte d’ailleurs la fille de Serge Gainsbourg. Les nombreux coups d’éclat de son père n’ont d’ailleurs pas arrangés les choses. Elle confiera d’ailleurs que c’est « éprouvant à vivre pour un enfant ». Et pourtant, c’est sur cette dernière que la carrière de ce dernier repose. Elle prenait donc le rôle de flic à l’époque pour s’assurer que son père ne fasse pas d’écart ou ne soit en état d’ébrieté durant les tournages.

Cette demande qui l’a beaucoup gênée !

Malgré la situation, Charlotte est toujours restée aux côtés de Serge Gainsbourg. Les rumeurs d’une relation déplacée entre lui et sa fille n’ont d’ailleurs pas arrangés les choses. D’autant plus que le chanteur avait décidé de faire jaser ses fans par des gestes parfois ambigus durant les tournages. Certaines de ses demandes à sa fille ont d’ailleurs particulièrement marqués cette dernière. « Il me faisait aller trop loin, faire des choses qui me gênaient » raconte-t-elle aux médias quelques années plus tard.

Heureusement que la fille de Serge Gainsbourg a réussi à se préserver. « Je faisais la tête sur la couverture des journaux, je ne voulais faire aucun effort » déclare-t-elle également. En effet, c’est cette petite touche de rébellion qui l’aurait aidé à aller de l’avant malgré les scandales déclenchés par son père. Et désormais, elle est une actrice aussi populaire que ce dernier !