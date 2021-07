Serge Gainsbourg : Charlotte, sa fille dévoile tout ce que son père lui obligeait de faire malgré elle…

Charlotte et Serge Gainsbourg ont collaborés à plusieurs reprises. Seulement entre père et fille, la situation n’a pas toujours été facile à vivre. La fille du chanteur nous dévoile ce grand moment de gêne durant leur collaboration.

La Javanaise, Charlotte for ever…autant de tubes qui nous ont fait connaître Serge Gainsbourg. Si le chanteur n’a pas mis longtemps à se faire un nom parmi les stars françaises, sa fille Charlotte en a fait autant. Et maintenant qu’elle développe sa carrière, la jeune femme commence à nous parler de l’évolution de son métier. Pour elle, les débuts n’ont pas été faciles. Mais ce que l’on n’aurait pas pensé, c’est ce conflit qui revenait souvent entre Charlotte et Serge Gainsbourg.

Célébrités de père en fille

Serge Gainsbourg a toujours été considéré comme une star charismatique de la chanson. Son talent l’a fait connaître auprès des français et sa carrière s’est très rapidement développée. On sait d’ailleurs que ce dernier est rapidement passé de chanteur à compositeur pour en arriver à acteur tout au long de son parcours. Un changement qui lui a permis d’atteindre encore plus de public et qui a particulièrement été apprécié de ses fans.

Comme bon nombres de famille de star, Charlotte et Serge Gainsbourg ont évolué ensemble dans leur monde. Entre père et fille, ils sont su apporter un soutient indéfectible à l’autre pour accroître leur notoriété. C’est d’ailleurs ainsi que nous avons fait la découverte de la jeune femme qui est rapidement devenue une personnalité de taille dans le 7ème art. Mais ses débuts n’ont pas toujours été faciles. A l’instar des autres célébrités françaises, elle est passée par de nombreux moments compliqués qui auraient pu la décourager.

Si son entrée dans le monde des célébrités était aussi mouvementé, c’est aussi à cause de la relation que Charlotte et Serge Gainsbourg entretenaient. Pour la fille du chanteur, certains épisodes de leur collaboration a été plus difficile à vivre que ce que l’on pourrait croire. Et ce encore plus lorsqu’on sait que le chanteur n’a pas toujours un caractère adapté. Une situation qui a beaucoup chamboulé sa fille à mesure que leur parcours se développe.

Entre charisme et difficulté

Comme toute star de la chanson, Serge Gainsbourg n’est pas toujours facile. Bien au contraire son comprtement a souvent été remis en cause par ses fans. Il faut dire que ce dernier a été classé comme colérique par ses collaborateurs. Et cela s’est d’ailleurs fait ressentir à plusieurs reprises. Ce dernier avait en effet tendance à consommer une grande quantité de boisson alcoolisée, ce qui n’était pas toujours en sa faveur. Il en est de même pour sa propension à fumer qui lui a causé de nombreux soucis par le passé.

Tous les excès dont il fait preuve par le passé ont mené ce dernier à toutes sortes de conflit. Et cela s’est aurant fait remarquer dans ses relations amoureuses qu’au niveau du reste de sa famille. Charlotte et Serge Gainsbourg avaient d’ailleurs de nombreuses discordes à cause de ses penchants peu bénéfiques pour sa santé. Malgré tout, père et fille ont partagé une grande complicité qui les ont aidés à aller aussi loin.

On ne peut toutefois pas nier l’amour qu’il y avait entre Charlotte et Serge Gainsbourg. Le chanteur avait décidé de se focaliser sur sa fille, celle qui pourrait le succéder sur le devant de la scène. Et cela semble avoir fontionné même si certains épisodes de leur vie de famille ont créé le buzz auprès des fans. Invitée à se confier sur sa carrière, la fille de l’illustre chanteur est d’ailleurs revenu sur ces passages qui lui ont fait du mal.

Charlotte et Serge Gainsbourg, une grande complicité

Sur plateau de tournage, Charlotte et Serge Gainsbourg étaient inséparables. La jeune femme était à l’époque l’ange gardien de son père. Cette dernière veillait notamment à ce que ses démons ne prennent pas le dessus sur ses différentes obligations. Une mission qui pouvait souvent devenir trop difficile à gérer pour la petite fille qu’elle était encore.

Bonjour Septembre !!

Serge Gainsbourg et Charlotte Gainsbourg ♡ pic.twitter.com/BqUP733Ee4 — coquetterie (@831aout) September 1, 2017

Charlotte avait d’ailleurs fait preuve d’une grande originalité et de bienveillance pour que son père puisse continuer à garder sa notoriété. Une tâche qui l’a beaucoup influencé et qui l’a surtout changé du tout au tout. En effet, l’actrice avoue avoir souvent du mal à parler de ses sentiments à la suite des nombreux drames qu’elle a vécu avec son père.

On ne peut donc qu’espérer que cette dernière réussisse à dépasser cela. Cela encore plus maintenant qu’elle est mariée et mère de famille. Une vie dont elle rêvait depuis longtemps. Et cela pourrait être le début d’une belle aventure pour l’actrice.