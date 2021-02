Serge Lama prépare ses fans à « la fin », le cœur très lourd, « J’ai compris que c’était cuit »

Serge Lama devait se retirer du devant de la scène en beauté. En effet le chanteur avait préparé une tournée d’adieu à ses fans. Il savait qu’il devait se hâter pour utiliser son énergie restante au mieux. Mais la pandémie a contrarié ses plans d’une façon très triste. Car Serge Lama ne sait plus aujourd’hui si il pourra dire « merci et au revoir » à ses fans en concert. LDPeople vous explique tout.

Serge Lama renonce à ses dernières dates

Serge Lama avait préparé ses fans en amont. Déplus plusieurs mois déjà, il avait expliqué à ceux qui « le portent à bout de joie » que la fin de sa carrière était proche. Comprenant la détresse de ses fans à cette annonce, Serge avait prévu de célébrer leur rencontre et leur partage plutôt que de pleurer la fin de cette belle aventure. Pour se faire, il devait commencer une tournée de concert. Tournée qui serait donc la dernière puisque ses jambes ne le porteraient plus bien longtemps. En effet, c’est que Serge Lama avait avancé comme argument pour que son public comprenne bien que ce n’est pas une volonté de sa part que de les quitter. Physiquement, il a de moins en moins les capacités pour tenir toute une soirée sur scène, à se donner comme il savait le faire.

Mais voilà, la crise sanitaire annule tous les rassemblements. La culture en prend un sacré coup depuis déjà un an. Serge Lama annule donc à regret ses concerts mais il n’a pas dit son dernier mot. En effet, impossible pour le chanteur de se retirer sans célébrer cette longue et belle histoire avec ses fans. Pas de doutes, il trouvera un autre moyen de les remercier dignement. Serge Lama dit souvent que sans le public il ne serait rien. Que ce sont eux qui l’ont fait. Un message bien humble et délicat pour cette star doté d’un talent immense.

Des concerts, Serge Lama en a fait des tonnes. Des tournées, des voyages également. Mais si ces moments resteront gravés dans sa mémoire, il est au regret de confirmer que sa dernière lui est passé sous le nez. Pandémie oblige, rien ne s’est déroulé comme prévu. Et sa santé ne va pas en s’arrangeant. Refaire une dernière tournée allait déjà lui coûté beaucoup d’énergie. Un an plus tard, Serge Lama envisage donc de moins en moins de pouvoir savourer un adieu en bonne et due forme.

Un artiste meurtri pas le temps et par les contraintes liées à la pandémie

Serge Lama est terriblement triste de ne pouvoir assurer ces dernières dates de concert. Ses fans doivent eux aussi être déçus. Mais depuis toutes ces années qu’ils connaissent l’artiste, ils ne pourront pas lui en vouloir bien longtemps. Serge Lama ne renoncerait pas à tout cela si il n’y était pas obligé. C’est une bien triste nouvelle donc. Mais LDPeople a trouvé de quoi consoler les fans du chanteur. Sur son compte Instagram, Serge Lama annonce la sortie d’un double album pour son anniversaire !