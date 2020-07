Serge Lama : terrible et triste annonce pour les fans du chanteur !

Serge Lama est un chanteur qui a marqué l’histoire de la musique française. Il a 77 ans et comptait faire sa dernière tournée en octobre 2020. Mais le destin en a voulu autrement. La crise sanitaire due à la pandémie le contraint à prendre une décision difficile. Serge Lama reporte sa tournée à 2021. Mais son état de santé pourrait l’empêcher de remonter sur scène à ce moment là. Une terrible annonce de la part du chanteur qui compte des milliers de fans prêts à se déplacer.

Serge Lama décide de reporter son ultime tournée

Serge Lama n’a pas pris les décisions gouvernementales à la légère. Ni même les annonces de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). Il a conscience que la pandémie de COVID-19 est une véritable plaie. Il ne tient donc pas à faire prendre des risques inconsidérés à ses fans. Même si cela signifie qu’il ne les reverra plus en concert. Il préfère prendre le risque de ne plus les revoir plutôt que de mettre sa santé et celle des autres en danger. Serge Lama s’en remet alors au destin. En effet, selon lui c’est le destin qui fera son travail et qui décidera si il est capable ou non de monter sur scène en 2021 pour sa tournée d’adieux reportée.

Contraint par le contexte sanitaire alarmant, il prend de lourdes décisions

Le chanteur partageait avec son public cette annonce sur les réseaux sociaux. Nous étions alors le 14 mai 2020. Du 17 mars au 11 mai, la France a connu un confinement total de la population. Seuls les commerces de premières nécessités restaient ouverts et les précautions étaient stricts pour les déplacements. Le port du masque était obligatoire dans les espaces clos. Faire ses courses supposait de faire le queue pendant de longues minutes. Et les Français étaient même invités à nettoyer leurs courses, lorsque cela était possible, avant de les ranger dans leurs placards. Il était également impossible de se déplacer à plus d’un kilomètre de chez soi sans risquer une amende.

Serge Lama ne peut pas promettre de pouvoir monter sur scène, malgré le report des dates de sa tournée

Le 11 mai, Serge Lama prend acte de la décision du gouvernement de lever les mesures de confinement. Mais cela ne le rassure pas pour autant. En effet, il a très bien compris que l’objectif était de relancer l’économie tout en comptant sur le civisme des Français pour éviter la reprise à la hausse du taux de contagion sur le territoire. Et le gouvernement lui-même appuyait sur ce point : le virus n’a pas disparu. Le COVID-19 fait encore de gros dégâts. la seule différence avec le début de la crise sanitaire c’est que les hôpitaux sont capables d’accueillir les malades en service de réanimation. Car le confinement leur a permis de juguler la contagion et d’endiguer la pandémie. Mais si les gestes barrières ne sont pas respectés, la pandémie pourrait évidement reprendre de plus belle.

C’est donc par précaution que Serge Lama décide de reporter sa tournée. Mais c’est avec le cœur lourd qu’il fait ce choix. En effet, il s’était confié à plusieurs reprises sur l’état de sa jambe. Il la considère comme une prothèse depuis son accident. Le chanteur ne la sent plus depuis longtemps et il craint qu’elle l’empêche de monter sur scène. À 77 ans, il comptait donc faire ses adieux à son public et à la scène. Mais que les fans se rassurent, la passion de Serge Lama pour la musique fait qu’il ne dira jamais adieu à la musique pour autant. Il espère donc pouvoir faire sa tournée lorsque les conditions sanitaires le promettront. Car il veut absolument garantir la sécurité de tous car il aime ses fans autant qu’eux lui portent de l’admiration.

💬 « J’ai senti que l’heure était venue de prendre des décisions drastiques ! »@SergeLama arrête les tournées en province, il explique dans #CàVous ⬇ pic.twitter.com/Gx0JPCqp0n — C à vous (@cavousf5) January 27, 2020

La chanteur espère de tout cœur que sa santé lui permettra d’honorer ses engagements

Serge Lama fera sa dernière tournée suite à la sortie d’un nouvel et dernier album. De quoi mettre les fans en émoi. Mais encore une fois, la tournée n’est pas garantie. Comme il l’explique sur le plateau de C à vous, sa jambe droite le porte seule depuis 55 ans. Il craint que cette difficulté ne l’empêche de remonter sur scène. En effet, déjà lors de sa tournée de 2019, sa jambe gauche faisait des siennes. Et c’est ce constat qui l’a poussé à décider de programmer une tournée d’adieux. Mais la crise sanitaire reporte donc ses ultimes prestations et le contraint à croiser les doigts de pouvoir tenir sa promesse.