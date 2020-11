Série noire à Buckingham : Elizabeth II, frappée par un deuil, elle enterre à nouveau une amie proche

La reine Elizabeth II est une personnalité coriace. Des épreuves, elle en aura connu tout au long de son règne Buckingham . En juin 2022, sa majesté célèbrera d’ailleurs ses 70 ans sur le trône britannique ! Malgré son courage, il existe pourtant un douloureux événement dont elle aurait aimé se passer. Le 8 novembre, sa très chère amie Lady Moyra Campbell s’est éteinte, sans que la reine puisse lui faire ses adieux.

Le dimanche 8 novembre 2020, le Royaume-Uni célébrait la journée du souvenir. Comme chaque année, les Anglais honorent ce jour-là la mémoire des soldats tombés sur le champ de bataille. Mais la cérémonie du Field of Remembrance buckingham n’a pas se dérouler comme le veut la tradition, à cause du Covid-19.

Une journée du souvenir célébrée à huis-clos

En effet, cette cérémonie, qui rassemble d’habitude plus de 10000 personnes, a dû être fermée au public. Du fait de la situation sanitaire, son célèbre défilé militaire s’est déroulé à huis-clos, au Cénotaphe de Whitehall à Londres. Le prince Harry et Meghan Markle auraient souhaité assisté à cette manifestation avec le reste de la famille royale. Mais leur demande a été rejetée par le Palais de Buckingham. Ils se sont donc recueillis à leur manière, dans le cimetière national de Los Angeles.

Quant à la reine Elizabeth II, la crise sanitaire dû à la pandémie de Covid-19 ne l’a pas épargnée. Sa majesté a dû rester confinée loin du Palais de Buckingham pendant de longs mois. Et pour minimiser les risques, la mère de Charles n’a pas non plus pu se rendre au chevet de son amie Lady Moyra Campbell quand il était encore temps. Son amie s’est éteinte le dimanche 8 novembre 2020, alors que la reine s’occupait de la journée du souvenir.

Rien ne va plus au Palais de Buckingham !

Après la disparition de sa sœur cadette Margaret qu’elle adorait, c’est un nouveau coup dur pour cette tête couronnée. Les temps ont bien changé au Palais de Buckingham : envol d’Harry vers les États-Unis avec son épouse Meghan Markle, divorces, scandales et décès à répétitions…

Il y a peu disparaissait Lady Shakerley, de son nom civil Elizabeth Anson. Cousine aristocrate de la reine, cette aristocrate organisait tous les événements du Palais de Buckingham depuis 1960 ! C’est elle, par exemple, qui avait orchestré le somptueux mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011.

Après la perte de cet être cher, la reine enterre aujourd’hui une autre personne proche : son amie Lady Moyra Campbell. Agée de 90 ans, cette dame avait fait partie des 6 demoiselles d’honneur d’Eliszabeth II lors de sa cérémonie de couronnement en 1953 à l’abbaye de Westminster. Depuis, les deux femmes avaient tissé des liens d’amitié très profonds. “C’est très triste“, a fait part une source proche de la monarchie au Daily Mail, “Sa Majesté était restée en contact avec toutes ses anciennes demoiselles d’honneur.” Lady Moyra Campbell n’était autre que la cousine au premier degré du père de Lady Di.