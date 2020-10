Séverine Ferrer ressort une photo de ses 18 ans et offre une vue plongeante sur son décolleté

Le temps ne semble pas avoir d’effet sur elle. Séverine Ferrer a publié une bien jolie photo d’elle ce dimanche 4 octobre sur Instagram, à 18 ans et sur laquelle elle pose sur la plage ce qui a beaucoup plu aux internautes et à sa communauté conséquente de fans !

Séverine Ferrer a longtemps été la présentatrice de la célèbre émission “Fan de” diffusée sur M6 entre les années 1997 et 2005.

Elle traitait alors de l’actualité musicale et culturelle du moment.

Mais Severine Ferrer a tout de même connu un grand passage à vide durant lequel elle a été contrainte de présenter la 43eme édition du festival de Jazz de Montreux.

Elle a même participé à Un dîner presque parfait et elle était l’héroïne d’une émission diffusé sur My Cuisine : On dîne chez Severine.

18 ans #foreveryoung #lolita #fande #model

Séverine Ferrer aurait pu également participer à Danse avec les stars… mais ne l’a pas fait, au grand regret de ses fans !

C’est alors aussi au cinéma qu’elle s’est illustrée avec notamment le film « Mariés ou presque ». Sorti en 2013.

Mais la jeune quadragénaire remporte aussi un grand succès sur Instagram, comme en témoigne sa dernière publication ce dimanche 4 octobre.

Séverine Ferrer n’a quasiment pas changé en une vingtaine d’années.

Elle n’a pas perdu de sa superbe, bien au contraire.

Elle garde un physique tonique et de belles courbes qu’elle met en scène à travers ses nombreuses photographies pour le plus grand plaisir des internautes.

Un de ses derniers posts révèle un ancien cliché d’elle à l’âge de 18 ans sur lequel elle apparaît en 2 pièces sur une plage de sable fin, dévoilant élégamment son buste.

Ni une ni deux, les réactions se sont fait entendre !

« Pour moi tu es l’égérie de la beauté féminine. Je trouve que tu traverses les années en étant toujours aussi belle et jeune », « Tu n’as pas beaucoup changé petite Séverine, toujours aussi jolie même avec le temps qui passe, rien ne change », « C’est comme si cette photo avait été prise récemment ! Toujours aussi « waouh » ! Bises de la Réunion », « Le temps n’a pas d’effet sur vous ». Peut-on lire en commentaire d’un public entièrement conquis.

Ces anciens grand fans de l’émission Fan2 ont alors en quelques sortes célébré les retrouvailles avec leur idole d’autrefois? Et elle leur rend très bien.

Cette maman de trois enfants a récemment avoué avoir eu des soucis financiers dans sa vie; sur le plateau de “L’instant de luxe », l’émission de Non Stop People.

À l’époque, au début des années 2000 elle gagnait relativement bien sa en animant l’émission “Fan de”.

Mais la jeune femme a vu son salaire fortement baisser depuis la fin du programme télé.

Face à Jordan de Luxe, elle a confié qu’elle était la moins payée de ses collègues : 700 euros par émission.

Mais, lorsqu’elle était sur les planches, l’animatrice gagnait beaucoup moins que par le passé et a eu du mal à boucler les fins de mois avec 100 euros par représentation. Ce qui était bien loin de son standing à M6 …