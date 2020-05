Séverine Ferrer « ruinée » l’ex présentatrice de M6, s’exprime sur ses problèmes d’argent

Depuis plusieurs années, Séverine Ferrer connaît une période compliquée au niveau financier. Très récemment, l’ancienne présentatrice de M6 a expliqué dans l’émission « l’instant de luxe », qu’elle rencontrait quelques difficultés financières.

Durant les années 2000, Séverine Ferrer était un visage familier des téléspectateurs de la chaîne M6. Elle disposait, à ce moment-là, de revenus confortables. C’était une période de gloire pour la jeune femme qui présentait alors le programme « Fan de ». Depuis la fin de cette émission, ses rentrées d’argent ont beaucoup baissé.

Des revenus en baisse depuis la fin de « Fan de » pour Séverine Ferrer

La jolie brune a vu ses revenus diminuer de manière nette depuis l’arrêt de cette émission culte qui passait le week-end sur M6. Les adolescents étaient friands de ce programme qui permettait à des fans de rencontrer leur star préférée. Celui-ci a été diffusé de 1997 à 2005. Des années fastes pour la jeune femme. On était alors en pleine période des « Boys Bands », des groupes de chanteurs assez beaux qui chantaient. Le 21 mai dernier, sur le plateau de « l’instant de luxe » sur la chaîne Non Stop People, Séverine Ferrer a fait quelques confidences sur ses revenus de l’époque.

700€ par émission

Face au présentateur de la chaîne Non Stop People, l’ancienne animatrice a donné le montant de sa rémunération de l’époque : 700€ par émission. Une somme assez coquette pour l’époque. Mais, la jeune femme explique que c’était relativement peu, comparé à d’autres collègues masculins qui exerçaient sur la même chaîne. Mais l’animatrice n’éprouvait pas de jalousie particulière. A ce moment-là, elle adorait ce qu’elle faisait. Avec l’arrêt de l’émission, Séverine Ferrer s’est tournée vers le théâtre et ses revenus ont commencé à fondre.

De la télévision aux planches des théâtres

Lorsqu’elle jouait dans des pièces de théâtre, la jolie brune percevait des revenus beaucoup plus faibles qu’à la télévision. Elle avait du mal à ne pas être dans le rouge à la fin du mois. Ferrer a indiqué qu’elle touchait 100€ par représentation. Ce qui est peu par rapport à ses années fastes de la télé. Mais la jeune femme a du courage et elle est parvenue à surmonter la situation. Le théâtre est devenu une passion pour Séverine Ferrer. Elle est satisfaite de jouer face à un public. Elle tout de même du mal à gérer son budget et payer ses factures. Dans ce métier, il y a des cycles.

Un retour sur le petit écran pour Séverine Ferrer

La jeune femme a fait récemment fait un retour à ses premières amours : la télévision. Elle anime depuis le 5 avril une émission intitulée « On dîne chez Séverine » qui est diffusée sur « My Cuisine », une chaîne confidentielle.

Le concept de cette émission est d’accueillir des célébrités en tout proposant au public des recettes de cuisine à refaire chez soi. Elle s’épanouit pleinement sur ce programme. La femme se concentre aussi sur sa vie de famille, elle est mère de trois enfants qu’elle veut voir grandir.