Shakira dévoile la 1ère photo de son adoption, il s’appel Max, sublime on adore!

Shakira a décidé de partager son bonheur avec ses fans. En effet, la chanteuse colombienne vient d’accueillir un nouveau membre dans sa famille. Sur son compte Instagram, la bomba latina présente Max. Et ces deux derniers clichés ont véritablement créé le buzz sur la toile. Ses fans ont immédiatement réagi en nombre. Des milliers d’émoticônes en forme de cœur ont rapidement fusé sous sa publication. Très heureuse de cette adoption, Shakira rayonne de bonheur. Le célèbre footballeur Gérard Piqué et son épouse ont donc une bouche de plus à nourrir. De toute évidence, le couple est très heureux de cette arrivée. Même si les deux tourtereaux avaient déjà tout pour être aux anges. Depuis 2011, ils vivent en effet un véritable conte de fée. Ils avaient eu la chance de se rencontrer en 2010, lors de la Coupe du monde de football organisée en Afrique du Sud. Mais le joueur de l’équipe espagnole et la chanteuse étaient à l’époque tous deux en couple.

Gérard Piqué avouait récemment avoir vécu un véritable coup de foudre. Dès sa première rencontre avec Shakira, il avait osé lui demander son numéro de téléphone. Une relation amicale s’était alors installée dans un premier temps. Le sportif de légende reconnaît lui avoir envoyé un petit message pourtant bien anodin. ” Elle est arrivée en Afrique du Sud avant moi et mon équipe, parce qu’elle chantait pour la cérémonie d’ouverture. Je lui ai envoyé un SMS pour savoir quel temps il faisait puisque nous arrivions quelques jours après “.

S’il espérait bien une réponse, toutes ces attentes ont été dépassées. Car loin d’envoyer un message bref, Shakira lui a envoyé un très long texte. Elle a pris le temps de décrire les changements de climat et de lui donner quelques conseils. ” En général, quand on envoie une question aussi stupide, on a une réponse du type ‘ il fait froid prends un manteau ‘. Mais elle a écrit un long paragraphe, avec des détails sur les changements de température durant la journée ” se rappelle le footballeur. Pour lui, c’était clair. Shakira n’était pas insensible à l’attention qu’il lui portait. ”

On a commencé à s’envoyer des messages durant la Coupe du Monde, mais la seule chance que j’avais de la voir, c’était d’être en finale parce qu’elle assurait le show lors de la cérémonie clôture. Je lui ai dit que si je devais aller jusqu’en finale pour la voir, je le ferais “. Et c’est d’ailleurs ce qu’il s’est produit. Mais il a encore fait beaucoup mieux, puisque Gérard Piqué a remporté la Coupe du monde face au Pays-Bas. C’était donc l’occasion rêvée de venir saluer Shakira en vainqueur. Quelques mois plus tard, Shakira et Gérard Piqué, enfin libres ont fait éclater leur amour au grand jour. Et de cette union sont nés deux enfants dont le couple est très fier.

Voir cette publication sur Instagram Meet Max Piqué Mebarak! AKA ball of cuteness! ❤️🐇 Une publication partagée par Shakira (@shakira) le 28 Oct. 2020 à 10 :57 PDT

Aujourd’hui, Shakira est très heureuse d’accueillir un nouveau venu dans la famille. Sur son compte Instagram, elle partage en effet deux adorables photos du nouveau venu blotti dans ses bras. Et cet heureux élu s’appelle Max Piqué Mabarak. Il s’agit d’un joli lapin blanc qui devrait faire le bonheur de ses enfants. Le petit animal a déjà un surnom. Puisque la chanteuse l’a tout simplement appelé ” boule de tendresse “. Cette publication a rencontré un énorme succès sur la toile. Et engendré plus d’un million de likes !