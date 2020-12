Shakira est de retour dans une tenue qui met en avant son postérieur légendaire

Shakira revient avec un nouveau titre qui risque de cartonner à la vitesse de l’éclair. En effet, tous les ingrédients qui font son succès sont réuni dans ce nouveau morceau, de même que dans le clip. Vous l’aurez compris, il s’agit entre autre de sa silhouette affolante et surtout de son postérieur légendaire ! Car le mouvement de hanche de Shakira est connu dans le monde entier. La belle n’hésite donc pas à arborer une tenue qui le laisse apparaître aux yeux de tous. Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’apprécier la bombe, LDPeople vous donne tous les éléments dans cet article !

Shakira revient avec un morceau détonnant qu’elle présente dans une tenue éblouissante

Shakira est l’une des divas de la chanson et de la danse les plus appréciées du public. À l’instar de Jennifer Lopez notamment, le temps ne semble pas avoir s’emprise sur elle. Ou bien simplement en terme d’expérience et de perfectionnement de ses talents. Car physiquement, Shakira reste au top de sa forme. Croyez-le ou non, elle fêtera ses 44 ans le 22 février prochain. Pourtant, elle danse encore comme si elle n’avait que la vingtaine ! De quoi faire halluciner la Toile mais aussi rassurer nombreux de ses fans qui ne doutaient pas de son retour sur les chapeaux de roues. La belle Colombienne ne compte visiblement pas se faire oublier !

Son nouveau titre entêtant est arrivé et sa chorégraphie va donner chaud aux amateurs. Dans une tenue idéale pour un cours de fitness, Shakira bouge comme une reine. Ses courbes sont mises en valeur et évidement, son postérieur avant tout. Des images sur son compte Instagram offraient un avant-goût de sa tenue de scène. Mais le résultat en vidéo est d’autant plus saisissant. Shakira va nous faire bouger et imprégner son image de façon indélébile dans l’esprit de son public. À l’heure des TikTok et autre plateformes qui mettent en avant les concours de danse, elle s’assure une retombée phénoménale.

Un nouvel hymne pour le retour de la chanteuse

Pour couronner le tout, c’est en collaboration avec les Black Eyed Peas que la belle revient en force. Chez LDPeople, nous avons déjà adopté le rythme endiablé de ce nouveau morceau Girl Like Me. Et nous ne doutons pas que nos lecteurs l’apprécieront à sa juste valeur. D’autant que Shakira s’est battue pour revenir sur le devant de la scène. Elle qui était victime d’une dépression en 2017, ses déboires semblent bien loin derrière elle. Et c’est évidement tout le mal que nous pouvons lui souhaiter. Son retour fracassant n’a pas fini de faire parler d’elle. Il fera bien vite oublier les mésaventures de la chanteuse au profit du renouveau de son talent. Tout autant certainement que son physique de jeune fille et que son énergie débordante.

Soyez prêts à avoir en tête ce nouveau titre et bien d’autres à venir car Shakira est en pleine forme !