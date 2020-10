Shakira montre son corps sans vêtements, on voit tout, elle fait tomber le thermomètre

Shakira ne semble pas avoir pris acte de la fin de l’été. La chanteuse continue de prendre la pose sans vêtements sur son compte Instagram. En effet, pour le plus grand bonheur de ses fans, la belle poursuit ses séances de bronzage à la plage. Découvre des images qui vont vous ramener en été. Car la chaleur qu’elles dégagent va faire monter le thermomètre de plusieurs degrés instantanément. Shakira ne lésine pas sur les moyens pour divertir ses fans sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle enchaîne les photos superbes, les challenges les plus drôles et les séances de sport.

Shakira est rayonnante, elle fait fondre ses abonnés

Shakira a déjà 43 ans lais rien ne le laisse paraître. En effet, sa beauté est aussi rayonnante qu’il y a 10 ans et sa forme physique est au top. Ce n’est que sa carrière et son travail humanitaire, mondialement reconnus, qui laissent penser que la belle a des années de travail derrière elle. Se fier à son physique ne permettrait pas de comprendre qu’elle est une artiste aux incommensurables talents. Saviez-vous par exemple que Shakira commercialise son premier album à l’âge de 13 ans seulement ? La jeune femme est une vraie force de la nature.

Aujourd’hui, grâce à sa determination et à son travail, elle est l’une des artistes les lus populaires au monde. Sur Instagram, ce sont près de 70 millions de personnes qui la suivent. Et ce sont donc près de 70 millions de personnes qui peuvent l’admirer à la plage alors que le mois d’août a tiré sa révérence.

L’été continue pour la chanteuse et il n’est pas prêt de s’arrêter

Shakira ne pose pas sans vêtements sans raison. En effet, la belle a crée sa tenue et elle est en très fière. Elle indique même que c’est toujours ce qu’elle fait. Chaque été, personne ne porte la même tenue que Shakira car elle crée elle-même ses pièces. Et avec autant de fans, pas étonnant que la chanteuse soit capable de lancer les tendances. Bien installées aux Maldives, Shakira profite d’un décor de folie pour prendre la pose. Ses fans en prennent donc plein les yeux. Autant grâce au paysage que grâce au physique de folie de la star.

Voir cette publication sur Instagram This is one of the sweetest places on earth @waldorfastoriamaldives. Une publication partagée par Shakira (@shakira) le 30 Août 2020 à 10 :59 PDT

Shakira explose le thermomètre et nous fait oublier que l’automne est arrivé. C’est en effet une invitation au voyage que personne ne saurait refuser. Car Shakira n’a qu’à sourire pour conquérir le cœur de ses fans. Sa beauté et son talent traversent donc les années avec un naturel déconcertant. Shakira n’a effectivement pas fini de faire parler d’elle. La suite de ses projets continueront de s’inscrire dans le domaine de la musique et pour des œuvres humanitaires.