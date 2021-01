Shampoing sec: Découvrez notre recette maison pour un produit super efficace!

Le shampoing sec vous connaissez ? Ce soin idéal pour votre chevelure est constitué de différents ingrédients que l’on peut trouver à la maison. Testez notre recette personnalisée !

Entre la femme et ses cheveux, c’est toute une histoire d’amour. Nous le savons tous, une belle crinière passe toutefois par un soin régulier et adapté au type de votre chevelure. Et outre le shampoing régulier chez votre coiffeuse, il faut penser à entretenir vos cheveux même lorsque vous êtes à la maison. Si vous êtes souvent en déplacement, sachez que le shampoing sec fait partie des alternatives intéressantes !

Le shampoing sec se trouve en grande quantité dans les supermarchés. Mais vous avez également la possibilité de préparer votre propre recette à partir de produit naturels. Une préparation simple et efficace qui vous permettra quand même d’obtenir les mêmes effets qu’avec les produits préparés. D’autant plus qu’il ne présente pas d’effet secondaire étant donné sa composition.

Pourquoi faire un shampoing sec ?

Le shampoing sec est un soin de rechange au nettoyage classique. Il est idéal si vous n’avez pas le temps de faire un vrai lavage de votre chevelure ou que vous souhaitiez éliminer les résidus accumulés entre deux shampoings. Cette préparation a pour avantage d’être plus facile à utiliser et à transporter. Elle se glisse facilement dans vos bagages lorsque vous êtes en déplacement et ainsi, pas besoin de vous laver les cheveux tout le temps.

Outre sa praticité, le shampoing sec a pour avantage de prendre soin de votre crinière sans effet secondaire. Notons qu’un lavage trop fréquent peut altérer la qualité de votre chevelure. En optant pour ce type de soin alternatif, vous garantissez donc la beauté de vos cheveux. Ces derniers seront plus frais et propres sans que vous n’ayez eu besoin de passer chez la coiffeuse.

Quand utiliser un shampoing sec ?

Le shampoing sec peut s’utiliser à tout moment entre deux lavages de votre chevelure. Cette préparation permettra alors de garder l’éclat de votre crinière. Il sera utilisé comme un soin si vos cheveux sont de types gras. A cet effet, la préparation absorbera les excès pour la rendre beaucoup plus brillante et soyeuse.

D’un autre côté, le shampoing sec est utilisé comme fixateur. Elle s’utilise autant lorsque vous faîtes un brushing, un chignon ou encore des tresses. Ainsi, pas de risque que vos cheveux ne s’éparpillent au moindre mouvement ou qu’elles changent de texture avec le temps.

Comment préparer un shampoing sec ?

Chez LD People, nous avons une recette imparable pour prendre soin de votre crinière en toute simplicité. Notre préparation de Shampoing sec est aussi facile à appliquer qu’efficace. Elle est composée de fécules de maïs, de cacao, de ainsi que d’huile essentielle. La quantité des ingrédients utilisés varie en fonction de la capacité de votre contenant.

Mélangez tous vos ingrédients dans un contenant que vous pourrez ouvrir et fermer à votre guise. Le résultat devra être d’une Notons que le shampoing sec peut être stocké jusqu’à 2 mois en fonction de la qualité des ingrédients que vous utilisez.