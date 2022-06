Shanna Kress enceinte de jumeaux : On connait enfin sa décision concernant son bébé atteint de trisomie 21

Il a y quelque temps Shanna Kress et son chéri Jonathan Matijas ont annoncé la grossesse de Shanna.

Le couple, ensemble depuis plus d’un an ont décidé de fonder une famille, et a leur grande surprise il c’est avéré qu’ils attendaient des jumeaux ! Mais les candidats de télé-réalité ont annoncé une mauvaise nouvelle sur la santé de leurs enfants : un des bébés risquerait de naître avec une trisomie 21.

Une grossesse compliquée qui s’annonce

En effet Shanna Kress a longtemps réfuté l’idée de devenir mère. Ce rôle lui faisait peur, et lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte, elle a traversé une longue période de doutes. Shanna avait du mal à voir son corps changer, et redoutait l’idée de sentir bouger en elle ses enfants. Fort heureusement, elle a pu compter sur le soutien de Jonathan, très présent pour elle et qui a su rassurer ses angoisses.

Un de leurs enfants pourrait être atteint de trisomie 21

Après une longue absence sur les réseaux sociaux, Shanna et Jonathan ont dévoilé qu’une suspicion de trisomie 21 était à prévoir pour l’un des bébés.

Alors qu’un examen important a eu lieu en fin de semaine dernière, ce matin Shanna qui est assez silencieuse sur les réseaux, a donné des nouvelles.

En story de son compte Instagram, Jonathan a précisé :

Il n’y a, dans notre cas, que le résultat de l’amniocentèse qui pourra confirmer ou infirmer que les deux, un seul, ou aucun de nos enfants est atteint de trisomie 21.

Ce mardi 7 juin 2022, Shanna prend à son tour la parole :

Nous sommes toujours dans l’attente. L’amniocentèse s’est bien passée, c’est déjà une bonne chose parce qu’il y a des risques de fausse couche. Mais du fait que je l’ai faite jeudi pour avoir les résultats, il restait vendredi, ensuite le week-end et lundi férié… C’est assez long.

Puis d’ajouter :

Normalement si tout va bien nous aurons les résultats aujourd’hui ou demain. Je ne vous cache pas que nous sommes stressés. Il n’y a rien de pire que d’être dans l’attente. On croise les doigts qu’il y ait une eu une erreur et que le résultat soit négatif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shanna Kress (@shannakress83)

Une décision difficile

C’est sur leur chaine YouTube que le jeune couple a décider d’en dire plus si la trisomie 21 de leur bébé se confirmait. Notons que les résultats du dépistage prénatal du couple ont montré qu’il y a un risque à 98% de trisomie 21. Et si Shanna et Jonathan avouent être complètement perdus, ils promettent néanmoins d’agir en toute transparence, quelle que soit la décision qu’ils vont prendre.

Shanna a en effet a avoué ne pas savoir quoi faire.

« Il y a des gens qui pourront juger, dire ce qu’ils veulent, des enfants trisomiques, c’est compliqué. Ils vont se faire critiquer toute leur vie, le quotidien est compliqué, en tant que parents c’est compliqué… Donc tu te dis « qu’est-ce que tu fais ? »

Si je les garde, je sais que ça va être très compliqué toute ma vie… Pour moi, pour eux, pour nous, pour la famille. Mais en même temps, ça veut dire qu’il faut arrêter le processus. »

Pour l’heure, Shanna Kress et Jonathan Matijas sont donc encore dans le flou. La jeune femme a tout de même demandé à sa gynéco plus d’informations si l’un des deux bébés n’était pas atteint de trisomie 21.

Cette dernière lui a répondu que le couple avait la possibilité de le garder mais qu’il faudrait arrêter le cœur du deuxième bébé. Une explication qui a mis Shanna et Jonathan dans tous leurs états. Une réponse qui en effet, a été un vrai choc pour le couple comme pour leurs fans.

Mais quand seront fixés les amoureux ? Aujourd’hui, ils se sont rendus à Marseille pour réaliser une amniocentèse. Il s’agit d’un prélèvement d’une petite quantité du liquide amniotique entourant le fœtus. Cela permet de détecter d’éventuelles anomalies génétiques ou chromosomiques chez le ou les enfants.

Un soutien sans faille de leurs fans

De leur côté, les fans de la chanteuse sont accablés de cette situation. D’ailleurs, après que cette Shanna a confié la dure épreuve à laquelle elle et Jonathan doivent faire face, sa communauté virtuelle s’est empressée de la soutenir.

Un soutien qui est le bienvenu et qui a été fortement remercié par le couple.