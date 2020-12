Shanna Kress, totalement irrésistible, sa photo “sexy” enflamme la toile et ravit les internautes!

En cette période de Noël, Shanna Kress paraît être d’humeur plutôt généreuse. En effet, la star de la télé réalité et des réseaux sociaux a décidé d’offrir un très beau cadeau à ses fans. Ainsi, elle partage un magnifique cliché sur lequel elle fait monter les températures quelque peu hivernales. Comme à son habitude, son immense communauté n’a pas manqué de réagir à cette dernière publication. En effet, la jeune femme peut compter sur près de plus de 3 millions d’abonnés qui la suivent avec assiduité. LD People vous dévoile cette dernière photo loin de laisser le public insensible !



Shanna Kress : un nouveau buzz en perspective



Elle ne cache rien



Depuis de nombreuses années maintenant, le public a découvert cette jolie brune originaire du sud de la France. Grâce à sa participation aux émissions de télé-réalité, Shanna Kress est devenue l’un des visages incontournable du monde des médias et du web. Elle est également une véritable femme d’affaires qui multiplie les succès dans ces différentes activités. Danseuse, chanteuse et entrepreneuse, Shanna Kress est une véritable touche-à-tout. Sa célébrité, elle la doit également aux réseaux sociaux sur lesquels elle est très suivie.



Ainsi, elle n’hésite pas à partager son quotidien avec sa communauté. Régulièrement, la belle brune gratifie donc ses fans de jolis clichés sur lesquels elle apparaît systématiquement à son avantage. Car Shanna Kress sait comment contenter ses aficionados. Et en ce domaine, elle est devenue une véritable experte ! Et pour cela, la star n’hésite pas à donner d’elle-même. LD People revient sur cette dernière publication qui crée l’événement sur la toile.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shanna Kress (@shannakress83)

Un corps sculpté à la perfection



Shanna Kress est une jeune femme heureuse dans sa tête, mais également bien dans son corps. D’ailleurs, elle n’hésite pas à s’imposer de longues séances de sport afin d’entretenir cette silhouette parfaite. Pourtant sur cette dernière photo, on découvre que Shanna ne suit pas un régime draconien. Elle n’hésite donc pas à s’offrir quelques moments de douceur avec quelques sucreries pour l’occasion. En tout cas, cette dernière photo aura eu le mérite de ravir ceux qui la suivent sur Instagram. Légèrement vêtue, elle crève littéralement l’écran ! D’ailleurs, sa communauté ne s’y est pas trompée. Et les commentaires fusent littéralement. Elle profite également de l’occasion pour demander à ses fans si, comme elle, ils se laissent tenter par quelques péchés mignons.



Car malgré une hygiène de vie irréprochable, Shanna Kress aime également se laisser aller. Et pour elle, c’est glace à la vanille, fromage et gâteaux. Dès lors, ses followers lui répondent et surtout n’hésitent pas à lui envoyer une avalanche de compliments pour cette dernière photo très réussie.” Qu’est-ce qu’elle est belle cette femme ! “, ” Moi c’est le fromage, je ne peux pas m’en passer “, ” Mais waouh que tu es belle “. Car il est vrai que Shanna Kress resplendit véritablement. Et il faut bien avouer que la brune incendiaire à tout pour être heureuse. En plus de son succès dans les affaires, la voici maintenant heureuse en amour. D’ailleurs, elle ne cache pas sa relation avec Jonathan avec lequel elle s’affiche sur les réseaux sociaux. Et LD People est ravi pour elle !