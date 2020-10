Sheila au plus mal : La chanteuse “attaquée violemment” par des “personnes malfaisantes” sur la toile !

La chanteuse Sheila a été la cible d’une attaque sur Instagram. L’ex-vedette des années 70 a, en effet, été très surprise de découvrir son compte totalement vide. Elle aurait été la victime de hackers durant les dernières heures. Via son compte Twitter, Sheila a néanmoins très rapidement réagi. Elle a directement pris la parole pour rassurer ses fans. “ Nous sommes actuellement victimes d’une attaque sur mon compte officiel Instagram ! Des gens malfaisants ont réussi à le pirater ce matin, et ont déjà partiellement vider la page… Nous mettons tout en œuvre pour tenter de le récupérer ce qui pourra l’être… “ avait-elle tenu à préciser.

Un grand nombre de ses followers a immédiatement réagi afin de lui apporter leur soutien. Et certains lui ont même proposé de l’aider de manière pratique.” De nombreux fans ont des copies de tes publications, s’il le faut. Ils t’aideront à reconstruire ta base de données Instagram “, ” Même problème sur mes comptes Twitter, Facebook et ma boîte mail, je compatis ! ” pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires. Ses 29 500 abonnés ont donc été très surpris de découvrir son compte Instagram quasiment vide de toute publication. Sheila a demandé à toutes ses équipes de travailler d’arrache-pied afin de résoudre le problème. Et après de longues heures de travail, mais de stress également, une solution a finalement été trouvée. “ Ouf ! Nous avons récupéré le compte Instagram officiel ! Meurtri, un peu défiguré, mais il a encore bon pied bon œil ! Nous travaillons dur pour qu’il revienne en pleine forme avec toutes les rubriques habituelles et plein d’autres encore ! Je vous embrasse ” a-t-elle partagé sur son compte enfin retrouvé.

Sheila

Car il faut bien avouer que Sheila est très active sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram est d’ailleurs extrêmement bien fourni. Sa page est une véritable mine d’informations pour ses fans, nostalgiques de ses grandes années. Ses admirateurs peuvent grâce à ce réseau social se rappeler des souvenirs extraordinaires pour eux. Que ce soit ses grands titres ou ses nombreuses apparitions à la télévision, tout est repris sur son compte Instagram. Il est également possible de redécouvrir quelques-uns de ses plus grands duos comme avec Gilbert Montagné ou encore Daniel Guichard. Sa communauté peut se remémorer des moments forts en émotions avec quelques-unes de ses plus grandes chansons.

Après 50 ans de carrière et plusieurs millions d’albums vendus, Sheila continue à avoir une grande communauté de fans qui la suivent avec intérêt. Elle a d’ailleurs annoncé récemment préparer un nouvel album pour 2021. Dans une récente interview accordée au magazine Paris Match, elle a expliqué que ce nouveau projet était un hommage à son fils disparu.” Ce sera le melting-pot d’une vie, il y aura notamment un morceau sur mon fils écrit par Christian Siméon “a-t-elle déclaré à la presse. La perte de son enfant en juillet 2017 a en effet été l’une des plus grandes blessures de l’artiste. Son fils, décédé d’une overdose de cocaïne, était véritablement l’amour de sa vie. Lors de cet entretien accordé à la presse, Sheila se souvient de la naissance de cet enfant lors d’une période très difficile de sa vie.” En 1976, j’ai sorti un disque désastreux L’amour qui brûle en moi, mais je vivais une période compliquée, il y avait eu la naissance de mon fils, le départ de son père ” s’était-elle souvenue. Car il faut rappeler aux plus jeunes que dans les années 70, Sheila était l’une des plus grandes stars. Elle tenait le haut de l’affiche avec Johnny Hallyday, Michel Sardou où d’autres grands noms de la chanson française. Sa vie privée s’étalait également dans la presse.

Et son couple, formé avec Ringo, était l’objet de toutes les attentions. Les journalistes les suivaient en permanence afin d’obtenir le moindre cliché des deux tourtereaux. Mais malgré la naissance de leur fils Ludovic, l’amour n’avait pas duré. ” Je n’ai jamais revu mon mari depuis 1979. Mais je n’ai ni haine ni agressivité. Je n’ai simplement plus rien à lui dire ! Je serais incapable d’évoquer notre couple, car pour moi, il n’en reste rien, pas même de la nostalgie “ avait-elle écrit dans son livre intitulé Ne vous fiez pas aux apparences, paru aux éditions Plon en 2003.

Sheila, ce sont 50 années de présence dans le monde de la chanson. Et même si aujourd’hui elle est devenue un peu plus discrète, ses fans ne l’ont pas oublié. Le contenu de sa page Instagram est donc très important pour l’artiste. C’est pourquoi elle s’est véritablement montrée désolée à la découverte de cette attaque par des hackers. La chanteuse de 74 ans avoue passer énormément de temps à publier avec ses équipes ses meilleurs souvenirs, mais aussi sa vie quotidienne sur le réseau social. C’est un moyen pour elle de rester en contact avec ceux qui l’aime et qui la suivent. Sheila a donc été très heureuse d’avoir pu trouver rapidement une solution à ce problème. Un grand nombre de ses followers lui ont témoigné tout leur soutien. Les marques de sympathie sont arrivées en nombre afin de se réjouir de la solution enfin trouvée. Car les réseaux sociaux sont véritablement devenus son mode d’expression. Suite à de nombreux litiges avec la presse people, Sheila est, en effet, très discrète dans la presse traditionnelle.

Les réseaux sociaux représentent donc son mode de communication favori et un véritable lien avec sa communauté. L’interprète des Rois Mages a donc été très heureuse de pouvoir partager la bonne nouvelle avec ses fans. Et ceux-ci n’ont pas tardé à réagir : ” Trop bien “, ” Merci et chapeau à toute l’équipe d’avoir fait le maximum et d’avoir pu retrouver tous ces souvenirs qui nous tiennent à cœur “, ” je ne vois pas l’intérêt de faire ça à part nuire… “, ” On est soulagé “, ” Il y a des baffes qui se perdent “, ” Ça fait du bien de vous lire “, ” J’avoue qu’hier, j’étais méga en colère de savoir que des abrutis avaient piraté votre compte Instagram “, ” Bravo pour nos petites mains qui officient pour notre plaisir passé et à venir “ pouvait-on lire parmi les plusieurs centaines de commentaires. Une preuve de plus que malgré les années ses fans n’ont pas oublié Sheila !