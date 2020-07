Sheila hantée par la disparition d’une personne quelle aime, elle s’explique

Le 7 juillet 2017, Ludovic Chancel, fils de Sheila et Ringo, était retrouvé mort, victime d’une overdose médicamenteuse. Trois ans plus tard, son absence est toujours difficile pour Sheila. D’ailleurs, elle en veut énormément à une personne en particulier. Explications.

Sheila en veut énormément à Ringo

Le 07 juillet 2017, soit un peu plus de trois ans, Sheila a perdu son fils Ludovic. Ce dernier est décédé des suites d’une overdose de cocaïne et benzodiazépine à l’âge de quarante-deux ans. Une tragédie dont la chanteuse ne s’est toujours pas remise. Selon ses dires, elle aurait pu le rejoindre plusieurs fois dans un élan de désespoir : « Je ne suis pas suicidaire, même si dans des instants de grand désespoir, une folie est toujours possible. Ludo me manque tellement et cette absence m’est insupportable à vivre« .

Son fils est né de sa relation avec Ringo, dans les années 70. Mais il faut dire que leur histoire d’amour n’a pas duré très longtemps, et le chanteur a été un père « inexistant » pour Ludovic Chance. D’ailleurs, à la mort de son fils, elle aurait espéré recevoir le soutien du père de Ludovic mais celui-ci n’était pas venu voir son fils, ni à l’hôpital, ni aux obsèques. La septuagénaire n’est pas tendre avec lui et affirme que si son fils a eu des addictions, c’est en partie à cause du manque de figure paternelle : « Il a peur, ça je le sais aussi. Il a perdu son fils et il n’est même pas venu le voir à l’hôpital, n’a pas assisté à son enterrement. Jamais je n’ai cherché à le joindre. Je lui en veux énormément. Je pense que la plupart des problèmes de Ludo venaient de l’absence de son père ».

Elle croit en la réincarnation

Après ce qui est le drame de sa vie, Sheila a très vite repris la scène et la chanson. Si certains n’ont pas compris, la chanteuse a tenu à expliquer pourquoi elle était très rapidement de retour. En effet, la septuagénaire affirme que Ludovic n’aurait pas aimé la voir s’écrouler : « Après un tel drame, soit on s’écroule, soit on reste debout. Ludo n’aurait pas aimé voir sa mère s’écrouler, je suis remontée sur scène un mois seulement après sa disparition. Mais, surtout, je sais qu’il est là derrière et qu’il me tient debout« .

Pour savoir comment Sheila a fait pour rester debout, la chanteuse nous fait une confidence plutôt inattendue : « Je vais faire court, là-dessus (…). À la base je suis une mère, et une mère qui perd son fils, ce n’est pas dans la normalité. Mais je crois à la réincarnation, et au moment où je vous parle, Ludo est là, près de moi, je le sens« . Une chose est certaine, l’amour d’une mère est plus fort que tout.