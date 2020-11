Sheila photo en “Bikini”, elle était un homme? Jean-Marie Périer dévoile une photo d’elle, pour mettre fin de cette rumeur

Sheila est une chanteuse française, icône de la période yéyé en France. Mais son succès, même dans les années 1960, n’allait pas sans rumeurs à son égard. En effet, il ne fallait pas attendre l’arrivée d’Internet pour voir les rumeurs se multiplier à propos des vedettes. Sheila souffrait donc de l’une d’elle, celle qui disait que la chanteuse était en fait un homme. Le photographe Jean-Marie Périer décide de mettre un terme une bonne fois pour toute à cette rumeur médisante. Pour ce faire, il partage, sur son compte Instagram, une photo de Sheila dans sa prime jeunesse. Une photo de la chanteuse dans un deux pièces qui ne laisse aucune place aux doutes.

Sheila a été blessée par une rumeur tenace pendant des années

Sheila a été poursuivie par cette rumeur pendant de nombreuses années. Elle était si persistante que certaines personnes y croyaient sans pour autant changer l’opinion qu’ils avaient d’elle en tant que chanteuse. Jean-Marie Périer apprécie Sheila et souhaite donc partager son expérience à ses côtés. Photographe professionnel, il a eu la chance de pouvoir approcher la vedette dans ses heures de gloire. Et ainsi, il peut affirmer que Sheila est une femme sans la moindre hésitation. À côté de la publication de l’image de la jeune Sheila, il adosse un texte superbe. Un texte dans lequel il raconte déplorer les rumeurs qui étaient collés à l’image de la star. Puis, il raconte une anecdote sans rapport avec cette affaire, une histoire à propos de sa jeunesse à lui et de sa passion adolescente pour les deux roues.

Sheila avait effectivement eu du mal à digérer la rumeur qui lui collait à la peau. Pendant des années, les journalistes n’avaient de cesse de ressortir cette histoire quand tout ce qu’elle souhaitait c’était de parler de son art. Gérard de Villiers était l’auteur de l’article qui a déclenché les hostilités. Et lors de sa mort, Sheila se refusait de croire qu’il irait au paradis. En effet, encore en 2013, alors que l’article de France Dimanche datait de 1965, Sheila se montrait dure envers son détracteur. Et pour cause, pendant des décennies elle a dû faire face à cette rumeur persistante.

Le célèbre photographe des stars fait table rase des rumeurs infondées

Grâce à l’intervention de Jean-Marie Périer, tout le monde peut aujourd’hui laisser cette vieille rumeur au placard. Sheila n’est pas un homme et ne l’a jamais été. Bien que rares étaient les personnes qui croyaient réellement à cette rumeur, les titres des journaux avaient suffit à faire douter les fans de la chanteuse. Cette photo d’elle en 2 pièces vient donc balayer une bonne fois pour toute cette histoire. De quoi certainement faire plaisir à la vedette, bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis le début de cette affaire. Sheila n’a pas manqué la publication du photographe et a tenu à partager elle aussi cette image d’elle sur son compte Instagram personnel. Une revanche pour la chanteuse qui est heureuse que la vérité soit rétablie.