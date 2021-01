Shy’m accouche bientôt! Elle partage des images de son ventre, plus rond que jamais

Shy’m devrait bientôt devenir maman pour la première fois. En effet, sa grossesse arrivera très prochainement à son terme. Fière de porter la vie, la chanteuse partage régulièrement des update sur son ventre qui s’arrondit. Sur Instagram, ses fans peuvent donc tout savoir du mood de la star. Et d’après ses récentes publications, Shy’m est en train d’user ce qu’il lui reste de patience. LDPeople vous partage ici les dernières images en date du baby bump, de plus en plus rond, de Shy’m.

Shy’m partage peut-être les dernières images de sa grossesse, l’échéance approche à grands pas

Shy’m annonçait sa grossesse à ses fans en chanson. Va-t-elle alors faire de même pour son accouchement ? Faudra-t-elle garder les premiers moments de son petit garçon pour elle ou ne pourra-t-elle pas s’empêcher de partager son bonheur avec ses fans ? C’est la question la plus fréquente que les internautes qui la suivent se pose en ce moment. La seconde étant au sujet de la rumeur qui veut que Shy’m attende des jumeaux. En effet, son ventre n’a jamais été aussi arrondi. Et nombreux de ses abonnés imaginent qu’il puisse s’agir d’une paire de jumeaux dans le ventre de la chanteuse. Ce qui serait étrange puisqu’elle aurait pris le temps d’en faire part sur son compte Instagram a priori. Car Shy’m partage régulièrement des images accompagnées de ses humeurs sur le réseau social. LDPeople ne voit alors pas pourquoi elle n’aurait pas préciser ce genre d’information capitale.

Shy’m sera une maman de 35 ans épanouie et comblée. La chanteuse vient de terminer son nouvel album et elle attend à présent, aussi patiemment que possible, de tenir son premier enfant dans ses bras. Toujours aucune information en ce qui concerne le papa de son bébé. Mais là encore, Shy’m sait choisir ce qu’elle veut partager de sa vie privée avec son public.

Aussi, il y a des choses qu’elle n’hésite pas à dévoiler et d’autres qui resteront des secrets. Par exemple, elle est suffisent proche de ses fans pour leur avoir dévoilé avoir fait une grossesse extra-utérine l’année dernière. Évoquer ce traumatisme avec eux la rendu d’autant plus sincère à leurs yeux. Car ce phénomène est plus courant que l’on pourrait le penser et pourtant, très peu de gens en parlent.

La chanteuse et impatiente de rencontrer son bébé

C’est donc le comble du bonheur pour la chanteuse que cette grossesse se passe à merveille. Elle laisse derrière elle ses blessures et ses traumas. Elle porte la vie ! Et son bébé lui a donné l’envie de retourner en studio. De pouvoir créer dans son art, d’une façon unique, enceinte.

Shy’m peut compter sur le soutien indéfectible de ses followers pour l’accompagner dans les derniers instants de sa grossesse. Ils n’ont de cesse de lui envoyer force et courage mais également de la complimenter sur sa silhouette. Bien qu’elle soit très différente avec son ventre si rond, Shy’m est absolument sublime. Et d’autant plus dans les yeux de celles et ceux qui admirent son travail. Ils la rassurent et mais ont tout aussi hâte qu’elle de savoir que l’accouchement s’est bien passé.