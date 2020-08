Shy’m annonce une superbe nouvelle à ses fans ! à ne pas manquer !

La chanteuse Shy’m est réellement soulagée ! En effet c’est sur son comte Twitter que la chanteuse a annoncé son grand retour sur TF1 à la rentrée et ses fans se sont empressé d’exprimer leur joie !

À bientôt 34 ans la jeune femme est heureuse d’annonce cette grande nouvelle, car elle était très déçue récemment. Durant le confinement elle avait dû en effet arrêter les tournages de la série Profilage, ce qui avait aussi causé l’arrêt de sa diffusion et en avait déçu plus d’un …

C’est le 26 mars que le public a pu voir le dernier épisode au plus grand damn de la magnifique chanteuse, actrice, et jurée de Danse avec les stars. Pourtant elle venait d’intégrer la série…

L’interprète d’Et alors ? remplaçait alors Juliette Roudet dans cette dixième saison du programme. En effet cette dernière avait décidé d’arrêter et de partir pour de nouvelles aventures …

C’est alors non sans une certaine appréhension que l‘artiste de 34 ans s’est lancée dans ce nouveau challenge.

Shy’m a d’ailleurs été à tâtons au tout début du casting « Je n’avais pas de technique, je ne connaissais pas ce métier, avait-elle confié à Allociné. J’y suis allée encore une fois avec l’envie, avec l’excitation… Je me sentais comme dans un sprint, face à plusieurs concurrents, avec l’idée d’aller le plus loin possible. Et puis j’avais envie d’avoir un avis professionnel, de savoir ce que je valais. Je n’avais pas cette expérience-là, donc j’avais besoin d’avoir un retour pour savoir sur quoi travailler, prendre des cours et tenter autre chose si ça ne marchait pas cette fois-ci ». Mais la production et le réalisateur ont été conquis par son talent révélé d’actrice.