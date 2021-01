Shy’m attendrait des jumeaux? Une image lourde de sens semble le confirmer

Shy’m a semé le doute chez ses fans avec une étrange publication sur son compte Instagram. Si il était clair avec son single Boy que la chanteuse attendait un garçon, elle a réussi a faire en sorte que tout le monde se pose de nouveau des questions. Ses fans ne savent alors plus très bien quoi penser. Sa récente publication veut-elle dire qu’elle attend en réalité ou fille ? Ou bien est-elle enceinte de jumeaux et aura-t-elle une fille et un garçon ? LDPeople vous explique tout !

Shy’m veut faire passer un message à ses abonnés

Shy’m annonçait sa grossesse en musique. Sur les réseaux sociaux, elle était heureuse de faire part à ses fans de sa grossesse. Cela l’avait convaincue de retourner en studio pour avoir le bonheur de travailler avec des émotions nouvelles. Abritant la vie, Shy’m était plus inspirée que jamais. Elle sortait alors son premier titre, Boy, qui a mis au clair qu’elle attendait un garçon. néanmoins, Shy’m n’a jamais vraiment confirmé la chose. Et arrivant au terme de sa grossesse, elle publiait, le 16 janvier dernier, une photo troublante. Un chou rose avec une légende qui avait de quoi laisser les abonnés de la chanteuse dubitatifs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

« Les garçons naissent dans les choux & les filles naissent dans les roses »

Ceci explique cela 🤗☝️💡#chourose🌷🥬💞

Des jumeaux pour la chanteuse ?

Les internautes se sont alors posé milles questions quant au sens de cette légende. Et à l’heure actuelle, Shy’m laisse toujours ses fans dans le flou. Si les garçons naissent dans les choux et qu’elle poste l’image d’un chou, cela confirme qu’elle attend un petit garçon ? Mais si le chou est rose, cela veut-il dire qu’il s’agisse en réalité d’une fille ? Ou encore, est-ce la façon que Shy’m a choisi pour préciser qu’elle attend des jumeaux ? Un garçon et une fille ? Tout ceci est effectivement très troublant. Mais les fans de la chanteuse sont plutôt orientés vers l’hypothèse des jumeaux. En effet, admirant les nombreuses photos de Shy’m dans lesquelles elle pose avec son ventre rond, les doutes se sont portés sur une grossesse multiple. Vos rédacteurs LDPeople le reconnaissent, le ventre de Shy’m est imposant. Mais cela veut-il vraiment dire qu’elle attend deux enfants ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

Certains de ses fans supposent même que si Boy est un titre pour son garçon, Ensemble serait alors un titre pour sa fille. Pour le moment, impossible de démêler le vrai du faux. Les paris sont ouverts donc, et cela jusqu’à ce que Shy’m dévoile le poteau rose à ses fans. Toutes les hypothèses peuvent concorder, c’est ce qui rend la question si délicate. Et évidemment, Shy’m doit se régaler de voir ses abonnés se questionner sur le sujet. Autrement, elle se serait passer de publier une telle énigme et aurait été plus claire. La chanteuse fait ainsi de son accouchement prochain un événement incontournable pour ses fans. D’ailleurs, certains internautes se demandent également si elle n’a pas déjà accouché et fait en sorte de faire durer le suspense. Après tout, le caractère joueur et taquin de Shy’m n’est pas un secret !