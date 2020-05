Shy’m et Benoît Paire tenteraient-ils à nouveau d’être ensemble? Benoît s’exprime

Shy’m et son histoire d’amour avec Benoît Paire avait ému le public. Les fans de Shy’m la suivent depuis ses débuts dans la chanson. Aujourd’hui, elle est peut-être davantage connue pour sa participation dans Danse avec les stars. Et même encore aussi peut-être pour son rôle dans la série Profilage. En tout cas, sa carrière dans la musique n’est pas terminée et a marqué tout une génération de fans. Ce qui nous intrigue aujourd’hui, ce sont les rumeurs autour de la relation qu’entretient Shy’m avec son ex-compagnon Benoît Paire. Les fans semblent penser que l’histoire repart de plus belle.

Elle profite du confinement pour rester proche de ses fans sur les réseaux sociaux

Shy’m, comme beaucoup de personnalités publiques, fut très active sur les réseaux sociaux pendant le confinement. L’absence de lien social physique a effectivement renforcé celui que nous entretenons à travers le virtuel. Les réseaux sociaux et outils de communication à distance ont donc eu la côte pendant ces quelques semaines de confinement. Presque deux mois pendant lesquels nous ne pouvions pas rendre visite à notre famille et à nos amis. Mais durant lesquels les réseaux sociaux nous ont permis de ne pas nous éloigner tant que ça de ceux qui comptent pour nous.

Voir cette publication sur Instagram 𝘑𝘰𝘶𝘳 55… 𝙀𝙣𝙛𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙢𝙖𝙞𝙨 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙢𝙖𝙞𝙣𝙨 𝙚𝙩 𝙨𝙪𝙧𝙩𝙤𝙪𝙩 𝙨𝙖𝙣𝙨 𝙛𝙞𝙣 🖤 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 10 Mai 2020 à 12 :09 PDT

Ainsi, la communauté de fans de Shy’m sur les réseaux sociaux a eu tout le loisir de passer au crible les publications de la star. De même que les commentaires présents sous ses publications. Et cela a fait naître la rumeur du renouveau de la relation de Shy’m avec son ex-compagnon Benoît Paire. Le tennisman Benoît Paire serait-il de retour dans la vie de Shy’m ? Rien n’est moins sur. En effet, les abonnés de Shy’m sur Instagram ont remarqué qu’ils recommençaient à commenter les publications l’un de l’autre.

Une idylle dans le vie de Shy’m ?

Leur histoire d’amour s’est pourtant terminée il y a trois ans déjà. En 2017, le couple officialisait sa séparation après deux années de vie commune. Mais voilà que les dialogues reprennent à la vue de tous. Une amitié resterait-elle de leur histoire d’amour ou celle-ci est-elle sur le point de repartir ? Pour les fans le doute subsiste mais reste mince. Ils sembleraient qu’ils prêchent le faux pour savoir le vrai. Ainsi, lorsque Benoît Paire commente la photo de Shy’m, les abonnés de la chanteuse lui montre qu’ils ont bien remarqué leurs échanges. Et que selon eux, ce n’est absolument pas anodin. Mais Shy’m n’éclaire pas pour autant la situation.

Voir cette publication sur Instagram Warrior fragile 🤕 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 13 Mai 2020 à 6 :10 PDT

Lorsque Shy’m publie cette photo d’elle, elle expose ses blessures. La danse peut laisser de jolis bleus sur le corps des athlètes. Et Shy’m se présente alors comme une guerrière fragile. Sensible à ses photos, Benoît Paire vient titiller son ex-compagne. Il commente alors que lui est plus résistant aux douleurs que Shy’m. La chanteuse ne répond pas à sa remarque, en tout cas pas publiquement. Mais les fans se sont chargés de répondre pour elle. Et on sous-entendus lourdement qu’ils comprenaient très bien ce qui était en train de sa passer. Pour eux, Benoît Paire et Shy’m pourraient se remettre ensemble, si ce n’est d’ailleurs pas déjà le cas.

Benoît Paire et Shy’m sont-ils de nouveau ensemble ?

Et les fans n’ont peut-être pas tord de proposer cette rumeurs au débat. En effet, si Shy’m ne répond pas au commentaire de Benoît Paire, elle en fait un à part sous une des publication de son ex-compagnon sur Instagram. Ce dernier poste un selfie de lui pour montrer les « ravages » du confinement sur sa coupe de cheveux et sa barbe. Et Shy’m lui renvoie gentiment la pareille pour le taquiner elle aussi. Sous la photo de Benoît Paire qui a visiblement hâte de se rendre chez son coiffeur et son barbier, Shy’m ajoute un smiley qui est hilare.

Voir cette publication sur Instagram Heureusement que le confinement se termine bientôt!!!! 🤷🏽‍♂️ Une publication partagée par Benoit Paire (@benpaire) le 6 Mai 2020 à 9 :34 PDT

Elle se moquerait simplement de la coupe de style de confinement de son ex-compagnon ou est-elle en train de tenter de relancer des échanges entre elle et lui ? Encore une fois, les abonnés Instagram des deux stars sont réactifs. Le simple commentaire de Shy’m obtient plus d’une centaine de like et les fans y vont de leurs commentaires. Certains demandent même à Shy’m de faire un live Instagram avec Benoît Paire. Et contrairement à la chanteuse, le tennisman répond au commentaire de son ex-compagne. Il précise qu’il a au moins les cheveux longs malgré son look et le fait qu’il se tarde de la levée des mesures de confinement. Dit-il cela parce que Shy’m aurait voulu qu’il se laisse pousser les cheveux pendant leur relation ? Ou bien il sait que c’est un détail qui lui plaît encore aujourd’hui ?

Avec les yeux de lynx des abonnés et un peu de patience, nous en approndrons plus sur les histoires de couples de Shy’m et de Benoît Paire

Il faudra être attentif pour repérer de nouveaux signes d’une éventuelle romance. Shy’m et Benoît Paire pourraient tout simplement être restés bons amis après leur histoire d’amour. Impossible avec ces seuls éléments de conclure que ces deux là sont de nouveau ensemble. En tout cas, les fans seraient certainement ravis de les revoir se fréquenter. D’après leurs commentaires et la rumeur qui prend de l’ampleur, ils ne doivent attendre que ça.

De plus, nous ne connaissons aucune histoire d’amour actuelle et officielle pour les anciens compagnons. Shy’m et Benoît Paire ne semblent pas avoir officialisés de relation pour le moment. La rumeur va donc persister jusqu’à ce que les fans réussissent à avoir le fin mot de l’histoire. Il faudra bien qu’ils révèlent leur idylle tôt ou tard si celle-ci à repris du service. Un peu de patience et d’observation devraient suffire.