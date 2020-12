Shy’m décidée à rencontrer l’amour sur Tinder, elle donne ses secrets pour séduire et fait un appel à Karine Le Marchand

Shy’m a récemment participé à une drôle d’interview. Elle s’est glissée dans la peau d’une dragueuse experte de l’application de rencontre Tinder. La chanteuse a ainsi prêté main forte à plusieurs personnes venue lui demander des conseils. Fière de son travail et du temps passé avec les participants, Shy’m n’a pas oublie de faire une allusion à Karine Le Marchand. En effet, elle se sentait marcher dans ses traces en tentant de former des couples. LDPeople vous raconte tout sur cette interview interactif amusant menée par Melty.

Shy’m s’amuse à draguer sur Tinder

Shy’m est entourée de bonnes ondes ces derniers temps. Professionnellement parlant elle est sur un petite nuage avec de nouveaux projets ficelés et prêts à sortir. Mais aussi personnellement parlant, la chanteuse est aux anges. Enceinte de plusieurs mois, elle rayonne et rien ne semble pouvoir entacher sa bonne humeur. Alors, elle décide de partager de son aura à qui le souhaite. Pour son interview chez Melty, elle rencontre donc trois personnes qui vont lui demander de l’aide pour draguer sur Tinder. Une mission que Shy’m accepte avec enthousiasme. La vidéo qu’elle partage sur son compte Instagram le prouve, cette expérience fut un succès. Tant et si bien qu’elle va se comparer à Karine Le Marchand en fin de vidéo, la présentatrice de L’amour est dans le pré.

Avec son ventre arrondi, il est clair que Shy’m file le parfait amour. Mais la chanteuse préfère garder secrète l’identité de son amoureux. Cela ne l’empêche pas néanmoins de parler de ce qu’elle aime chez un homme et de son bonheur au quotidien. Le fait qu’elle soit aux anges concernant sa vie sentimentale interpellent les internautes et les médias. La question qui est sur toutes les lèvres et bien sûr : “qui est son compagnon ?” Mais à défaut d’avoir une réponse, Shy’m est invitée à échanger avec des fans en quête de romance. Idylle d’un soir ou pour la vie, Shy’m aide trois personnes à draguer sur Tinder. La vidéo est très amusante et vous la retrouverez à la fin de cet article que vous concocte LDPeople.

Une vidéo amusante qui donne le sourire à ses abonnés

Shy’m ne fera pas l’affront à son compagnon de s’inscrire elle-même sur Tinder. Mais elle accepte donc de guider les âmes esseulées. Ce principe l’amuse et elle prend les commentaires des participants très au sérieux. Ensemble, ils parviennent à engager la discussion avec des personnes compatibles avec leurs attentes. Elle s’est donc senti entremetteuse le temps d’une interview et fera référence à la star en la matière, Karine Le Marchand. Pas sûr en revanche que les couples formés par Shy’m ne durent dans le temps. En effet, le principe de Tinder n’est pas de permettre aux utilisateurs de trouver l’âme sœur. Néanmoins, rien n’est impossible ! Et la plateforme permet des rencontres, à travers son interface, qui n’auraient pas pu se produire en extérieur en ces temps de pandémie. LDPeople croise les doigts pour que les participants trouvent leur bonheur, quel qu’il soit !