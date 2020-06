Shy’m dévoile des photos inédites pour la 1ère fois, les internautes sont bluffés !

Shy’m a bien pensé à souhaiter une bonne fête à son papa le 21 juin dernier. En effet, pour ce faire, la chanteuse a partagé des photos de lui que les fans découvrent avec joie. De plus, ils ne peuvent alors pas s’empêcher de constater la ressemblance frappante entre Shy’m et son père. La chanteuse est son portrait tout craché ! Les photos datent de l’enfance de Shy’m et elles vont certainement vous attendrir.

Shy’m crée l’événement avec des photos inédites sur Instagram

Depuis ses débuts dans la chanson, Shy’m continue de séduire son public. Cela fait quatorze ans que son premier titre a vu le jour et elle n’est pas prête de s’arrêter là. Et il semblerait que pour séduire ses fans, publier des photos sur Instgram soit une bonne recette. Shy’m allie donc l’utile à l’agréable en partageant des moments de sa vie avec ses abonnés sur internet. Et la dernière publication en date à de quoi faire fondre le cœur de ses fans. En effet, elle partage donc des photos d’elle et de son père. En lui souhaitant une belle fête des papas, elle ravie ses abonnés par la même occasion.

Voir cette publication sur Instagram L’inconditionnel #MonPAPAàMOI ! Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 21 Juin 2020 à 1 :30 PDT

La chanteuse souhaite une bonne fête à son papa

Sur les images partagées par la chanteuse, nous pouvons découvrir Shy’m en petite fille. Et elle embrasse son papa avec une attitude espiègle. Shy’m ne manque pas d’émouvoir son audience. Son air joueur de petite fille attendri ses fans tout autant que l’amour qu’elle porte à son papa. De plus, dans les commentaires, la chanteuse constate que ses fans sont sous le choc de la ressemblance flagrante entre elle et son père. Ce sont des compliments en pagailles pour Shy’m. Certains se contentent de souhaiter une bonne fête à tous les papas, mais d’autres sont épatés par la ressemblance. En effet, Shy’m tient pas mal de son père. Des traits fins, des yeux en amandes et de jolies pommettes rebondies se retrouvent chez le père comme chez la fille.

Voir cette publication sur Instagram 🍷 enfin 🕕 Une publication partagée par SHY’M (@instashym) le 21 Avril 2020 à 9 :37 PDT

Les fans sont toujours charmés par les publications de Shy’m

Mais ce n’est pas seulement sa beauté de petite fille qui épate ses fans. En effet, ils ne manquent pas une occasion de signifier à la chanteuse qu’elle est d’une grande beauté. Naturelle et décontractée ou maquillée et stylée dans des tenues de soirées, Shy’m parvient toujours à créer la sensation sur les réseaux sociaux. Car les abonnés de la chanteuse sont toujours là pour la couvrir de compliments. Avec sa publication pour la fête des père, c’est encore une autre facette de la chanteuse que les fans découvrent. Celle d’une petite fille amoureuse de son papa. Et qui l’aime encore d’un amour infini et inconditionnel aujourd’hui, et pour toute sa vie.

Les fans fondant littéralement devant les photos de la star. Quelles qu’elles soient d’ailleurs. Mais il faut avouer, que celles que partage Shy’m avec son père ont encore plus de valeur que les autres. Ce sont des photos de famille très privées que Shy’m partage finalement avec ses fans. Ils sont donc heureux de se trouver ainsi privilégiés. Et ne manque donc pas de remarquer que Shy’m est tout le portrait de son papa.