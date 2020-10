Shy’m, enceinte, Blessée, victime d’un grave accident elle est complètement immobilisée

Shy’m est une chanteuse très active sur les réseaux sociaux. En effet, elle ne manque pas une occasion de partager son quotidien avec ses followers. À travers ses diverses publications et stories sur Instagram, Shy’m raconte tout à ses fans. Et il y a deux choses qui font la Une des actualités sur ses réseaux sociaux. L’une dévoilé en story et l’autre dans une publication. L’une qui va l’immobiliser et la contraindre à se confiner et l’autre pour laquelle la chanteuse ne trouve pas encore les mots tant elle s’en réjouit. Découvrez ce qui fait le quotidien de Shy’m dans cet article.

Shy’m a une bonne et une mauvaise nouvelle à partager avec ses fans

Sh’ym n’est pas du genre à cacher des choses à ses fans. En effet, elle partage autant que possible avec ses abonnés. Sur Instagram, ce sont 841 000 personnes qui la suivent. Tous l’encouragent dans ses projets et leurs enthousiasmes lui donne des ailes. Mais voilà, Shy’m planerait-elle un peu trop ? Aurait-elle la tête dans les nuages ? Car la chanteuse vient de perdre 1 à 0 contre l’un des murs de chez elle. C’est en tout cas ce qu’elle écrit pour illustrer l’une de ses récentes stories. Shy’m tient les scores car elle encore agacé de n’avoir pas su éviter ce duel.

Vous l’aurez compris, Shy’m s’est cogné le pied contre un mur. En revanche, elle ne s’en sort pas simplement avec une anecdote à raconter à ses fans pour les amuser. Elle se retrouve avec une fracture à l’orteil et se voit contrainte par ses docteurs de se confiner en attendant d’aller mieux.

La bonne nouvelle n’arrive pas seule

Une surprise dont Shy’m se serait évidemment bien passée. Mais la chanteuse le sait bien, toutes les surprises ne peuvent pas être réjouissante. Et il se trouve qu’elle en a une qui la réjouit plus que toutes les autres ne sauront jamais le faire. En effet, il y a moins de huit heures, Shy’m dévoilait un extrait de son clip et de son titre BOY. Son compte Instagram s’embrase depuis. En effet, le titre est excellent. Mais ce n’est pas seulement ça qui anime les yeux de notre chanteuse en les remplissant d’étoiles. Car dans son clip, Shy’m dévoile être enceinte ! Dans la description de sa publication, la chanteuse dot même ne pas avoir les mots pour un tel événement. Certainement que la belle ne réalise pas encore ce que le destin vient de lui offrir.

Les fans de Shy’m sont tout bonnement aux anges. Non seulement c’est enfin le grand retour de la star mais en plus elle est gâtée par la nature. La seule ombre au tableau de l’artiste reste donc sa fracture qui prendra du temps à disparaître. Et évidemment celle qui plane sur la vie de tout un chacun malheureusement, celle de la Covid-19.