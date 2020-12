Shy’m (enceinte) dans une robe-chemise transparente elle montre son (énorme) baby-bump

Shy’m a récemment partagé des images de son dernier clip. Quelques clichés pris sur le tournage. De quoi ravir ses fans qui adorent ce genre d’exclusivité. Son titre Ensemble est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming légaux. Pour le clip, vous pourrez notamment le trouver sur Youtube si vous ne l’avez pas encore vu. Il y est disponible depuis le 16 décembre dernier. À travers ses quelques photos sur Instagram, c’est l’occasion pour Shy’m de faire un rappel à ses abonnés quant à la disponibilité du titre. LDPeople vous partage ces sublimes images qui dévoilent Shy’m et son ventre rond sous sa longue robe-chemise légèrement transparente.

Shy’m est sublime dans ses robes de grossesse, à l’aise et élégante

Shy’m n’a de cesse de faire craquer ses fans. Depuis l’annonce de sa grossesse, ils sont tout aussi aux anges qu’elle. Mais c’est aussi parce que la chanteuse s’est remise à écrire, chanter et composer pour son nouvel album. En effet, elle avait le réel désir de travailler à son art en profitant des humeurs et des sensations que lui procurèrent sa grossesse. L’inspiration est aussi différente pour cette raison et les sonorités de son nouvel album, plus joyeuses dans l’ensemble. Les fans de Shy’m sont donc très heureux pour elle mais doublement heureux en découvrant les nouveaux titres. Shy’m n’a pas fini de les surprendre et de les gâter. Et dans cette dynamique, sa dernière publication le prouve encore. Il s’agit de plusieurs clichés qui ont été pris sur le tournage de son dernier clip, Ensemble.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SHY’M (@instashym)

La chanteuse est rayonnante et porte donc une tenue qui plaît beaucoup. Une robe-chemise légèrement transparente. Elle est de couleur rose pastel et semble faite d’une matière douce et délicate. La texture idéale pour caresser la peau de Shy’m et surtout venir couvrir son joli ventre rond. La star entre bientôt dans son neuvième mois de grossesse comme elle le précisait dans une autre publication sur Instagram. Son petit garçon, son premier enfant, est le centre de toutes les attentions. Les fans de Shy’m espèrent d’ailleurs qu’ils auront le privilège de le voir. Nous verrons bien ce qu’elle décidera de faire. Mais comme vous le disiez LDPeople dans un précédent article, il se pourrait qu’elle garde cela secret, tout comme elle souhaite garder secrète l’identité de son amoureux.

Le nouvel album est en chemin

La belle Shy’m ne peut plus faire quoi que ce soit sans évoquer s grossesse. Il faut dire que cela change sa vie. Comme elle l’indique dans sa publication Instagram où elle participe à La Boîte à questions de Canal+, elle a appris à se passer de nombreux plaisirs coupables et à suivre un régime strict pour son bébé. Elle évoque d’ailleurs le sevrage comme une période difficile. Mais évidement, tous les sacrifices qu’elle peut avoir à faire pour son fils ne sont pas vécus comme tels pour la chanteuse. Shy’m sera une maman exemplaire.