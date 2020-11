Shy’m enceinte, dévoile avoir perdu un enfant, un événement terrible et traumatisant

Shy’m n’a pas l’habitude de se confier sur son intimité. En effet, la chanteuse préfère communiquer à propos de son travail et de sa carrière sur les réseaux sociaux. Aussi, lorsqu’elle annonce être enceinte, c’est à travers un clip et un nouveau titre. Mais Shy’m a tenu à partager une évènement terrible et traumatisant avec ses fans. Car si elle est très heureuse d’être enceinte aujourd’hui, elle l’avait déjà été mais sans pouvoir mener sa grossesse à terme. De plus, Shy’m sait qu’elle n’est pas un cas isolé. Elle souhaite alors apporter de l’espoir à toutes les femmes qui peuvent rencontrer ce cas de figure et leur montrer que de continuer de se battre porte ses fruits.

Shy’m avoue avoir déjà été enceinte, contrainte d’interrompre sa grossesse

Shy’m annonçait sa grossesse sur les réseaux sociaux le 23 octobre dernier. Elle n’avait pas tenu à le faire autrement qu’à travers sa musique. En effet, elle admet avoir voulu garder le secret le plus longtemps possible. Depuis que c’est chose faite, elle se réjouit de l’accueil que ses fans font à cet heureux événement à venir. Mais elle ne peut s’empêcher de repenser au passé. Car il y a un an tout juste, Shy’m devait interrompre une grossesse qui aurait pu lui coûter la vie ou l’empêcher d’avoir des enfants par la suite. En effet, Shy’m a été porteuse d’une grossesse extra-utérine l’année dernière. C’est-à-dire que l’embryon se développait au mauvais endroit et aurait pu mettre sa vie en péril. Un véritable film d’horreur selon elle, qui se déroulait donc dans la période d’Halloween l’année passée.

La persévérance de la chanteuse peut en inspirer plus d’une

Un an après ce drame, elle tenait donc à extérioriser ses sentiments vis-à-vis de cette histoire. Car non seulement elle est aujourd’hui heureuse de porter la vie, mais elle sait aussi qu’elle n’est pas seule à avoir vécu cet enfer. Pour soutenir toutes les femmes qui rencontrent ce genre de difficulté, la chanteuse partage son expérience dans un témoignage émouvant sur Instagram. Dans une courte story, Shy’m souhaite faire savoir aux femmes qu’elle les aime. Mais surtout qu’elle comprend les mésaventures liées à la grossesse. Car malgré l’évidence que peut constituer le fait de vouloir des enfants, la nature n’est pas toujours clémente.

C’est alors un joli message, émouvant de sincérité, que la chanteuse offre à ses fans qu’elle aime tant. Shy’m a la volonté de leur transmettre de la force, du courage, de l’espoir et de la confiance. Tous les ingrédients nécessaires pour réussir à surmonter les épreuves de la vie, aussi terribles soient-elles.