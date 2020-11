Shy’m enceinte! Elle dévoile des photos de son gros ventre, (Sublime)

Pourtant très discrète sur sa vie privée, Shy’m a partagé un joli cliché de son ventre rond. En effet, la jeune femme attend un heureux événement. Si bien sur, elle est très heureuse de l’arrivée de son bébé, Shy’m a choisi de plaisanter sur le sujet. D’habitude, l’ex de Benoît Paire aime cultiver le mystère sur tout ce qui est personnel. Pourtant, aujourd’hui Shy’m décide dévoiler son baby bump avec beaucoup d’humour. Une publication sur Instagram qui a véritablement ravi ses followers.

Shy’m attend un enfant

Le nom du papa toujours inconnu du public

Dans une interview accordée au Parisien, Shy’m a exceptionnellement accepté de parler de sa vie privée. En effet, sur ce sujet, la chanteuse et comédienne se montre toujours très mystérieuse. D’ailleurs, personne ne connaît le visage de son compagnon. Bien que le couple attende un heureux événement. Âgée de 34 ans, la jeune femme est devenue une véritable star au fil des années. Néanmoins, elle a toujours réussi à se garder un jardin secret. Même si sa relation avec le joueur de tennis Benoît Paire a créé le buzz, elle s’est toujours montrée très peu loquace. Dès lors chacune de ses déclarations est toujours un grand moment pour ses fans.

” J’ai toujours été très pudique là-dessus. On parle assez de ma vie privée. Surtout en se trompant beaucoup. Je n’avais pas envie qu’on s’immisce dans mon couple “. De toute évidence, Shy’m souhaite se protéger au maximum. Et elle prend énormément de précautions. Pourtant, sur les réseaux sociaux, l’actrice et interprète a décidé de faire un cadeau à ses fans. Toute sa communauté a eu le privilège de découvrir son joli ventre rond.

À force de faire ” la belle “, il y a des conséquences….

Lors de cette dernière publication de Shy’m, le plus surprenant n’était pas son cliché. Mais bien le texte qui accompagne la photo. Sur son compte Instagram, la belle brune a publié deux clichés. Le premier la montre avec son baby bump. Alors que la seconde est un souvenir du premier confinement. Et à cette époque, son ventre était parfaitement plat. Apparemment, Shy’m est donc tombée enceinte durant cette quarantaine. D’ailleurs, c’est ce qu’elle avoue avec beaucoup d’amusement. De plus dans cet aveu, elle fait preuve de beaucoup de recul et surtout d’humour : ” Quand t’as trop fait la belle pendant le confinement number one “.

Immédiatement après cette publication, son compte Instagram a véritablement été pris d’assaut. Et de toute évidence, sa communauté a éclaté de rire. Loin de se prendre au sérieux, Shy’m a fait un vrai carton sur le web. En effet, en très peu de temps, ce post a été liké plus de 65 000 fois. En outre, les fans ont posté près de 700 commentaires les plus élogieux les uns que les autres : ” Trop belle “, ” Le ventre rond te va bien “, ” Ton petit bidon d’amour”, ” T’es rayonnante”, ‘” Trop belle !!! Félicitations… et que du bonheur à venir “. Parmi les réactions, on peut également observer un nombre d’émoticônes “mort de rire”. Preuve que Shy’m a visé juste avec sa petite plaisanterie !